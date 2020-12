Premiér Igor Matovič v rámci pilotného projektu otvárania umožní nástup do tried niektorým žiakom, vrátane svojich dcér. Premiér chce projekt spustiť sám na vlastnú päsť už v pondelok.

"Možno to bude úsmevné, ale nemienim čítať denne štyri esemesky od mojich dvoch dcér, kedy konečne pôjdu do školy," povedal Matovič na dnešnej tlačovej besede. Informuje portál sme.sk.

Premiér oznámil, že minister Gröhling ho sklamal, keď neuspel so svojim plánom otvárania škôl, a preto pripravuje vlastný plán, ktorý sa bude diať mimo oficiálnej politiky rezortu školstva. Plán, ktorý pripravoval minister Gröhling (SaS) rátal s otvorením školy v prípade, že sa otestuje aspoň 70 percent detí a s každým súčasne jeden zákonný zástupca. Matovič je však s koaličnou SaS už dlhodobo v konflikte.

"Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať, že sa to dá, len treba chcieť," uviedol Matovič.

Dosiahnuť chce, aby niektoré školy otvorili II. stupeň od pondelka. "Jedna z tých škôl bude aj súkromná škola, kde chodia moje dcéry." Priamo ho údajne kontaktoval zriaďovateľ školy s tým, že je ochotný vo vlastnej réžii protestovať zamestnancov, žiakov, aj rodičov.