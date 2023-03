Matovič chce meniť ústavu: Prezidentke chce dať väčšie právomoci! O tomto by mala rozhodovať ×

O závažných otázkach zahraničnej politiky by mala v čase, keď je vláda dočasne poverená, rozhodovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Nutná je však na to zmena ústavy. Uviedol to líder hnutia OĽANO Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii.