„Trošku beriem s rezervou, čo hovorí pani prezidentka,“ uviedol dnes v diskusnej relácii TA3 minister financií Igor Matovič (OĽANO). Reagoval tak na Čaputovej kritiku pomoci rodinám ministerstva financií.

Asi dva týždne dozadu mala Zuzana Čaputová podľa jeho slov príhovor, v ktorom hovorila o tom, že zníženie DPH neznižuje príjmy štátneho rozpočtu.

„Celé ministerstvo financií sa triaslo od smiechu a naozaj sme rozmýšľali nad tým, že zveríme túto výkonnú právomoc prezidentskému úradu,“ opísal Matovič, podľa ktorého je znižovanie daní ako perpetuum mobile.

„Pani prezidentka by si mala robiť robotu, ktorá patrí jej mandátu a nemala by sa starať do vecí, ktorým nerozumie,“ odkázal prezidentke minister financií.

Ďalšia vec, ktorú Matovič Zuzane Čaputovej vytkol, sa týkala prezidentkého platu. „Kiska, nech už bol akýkoľek, ale rozdával svoj plat. Pani prezidentka má trikrát väčší plat ako premiér. Má najväčší plat zo všetkých politikov,“ uviedol Matovič, ktorý podľa svojich slov neregistruje, žeby v tejto ťažkej dobe zo svojho platu niekomu pomáhala - "a bolo by už na čase.“

Prečítajte si tiež: