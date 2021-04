Na svoju sociálnu sieť pridal fotku mačiatka, ku ktorej napísal: "Náš nový spolubývajúci. Mačiak." Takto oznámil slovenskému národu, že si kúpil plemeno Birma. To by malo byť inteligentné, nekonfliktné a bezproblémové. Zdá sa, že úplny opak ministra financií a to aj podľa politológa Tomáša Koziaka. "Igor Matovič je impulzívny, temperamentný a emotívny. Hľadá nepriateľov a ako keby potrebuje byť stále s niekým v spore. Má veľmi silné ego a je skôr sólový hráč ako tímový hráč," hovorí pre Plus JEDEN DEŇ.

Mačka sa podľa charakteristiky prispôsobuje rôznym prostrediam, s čím má podpredseda vlády menší problém. Vidíme to napríklad pri kritike, ktorú si vyslúžil po diplomatickej ceste do Ruska, kde odborníci, ale aj poslanci, cez sociálne siete odkazovali, aby si uvedomil, že už nie je premiér a toto nie je v jeho kompetencii. Ďalším paradoxom je, že pre mačku plemena Birma je podľa informácií "zvierací kamarát NUTNOSŤOU!". Ako uviedlol odborník vyššie, Matovič je skôr sólový hráč.

Okrem toho vás prekvapí aj cena mačky! Mačiatka s papiermi začínajú na 400 eurách a toto plemeno nie je vôbec ľahké na Slovensku zohnať! Birma s výstavnými predpokladmi alebo s potenciálom do chovu vás môže stáť až 800€ a viac eur!