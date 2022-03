O zavedení príspevku na ubytovanie diskutoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) s Lukášom Baňackým zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ministerstvo financií (MF) SR to uviedlo pre TASR v reakcii na kritiku od ZMOS-u a Únie miest Slovenska (ÚMS), že s nimi Matovič nediskutoval o návrhu vyplácania príspevkov za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

Baňacký podľa rezortu financií vyjadril presvedčenie, že zavedenie príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude efektívny nástroj, ako zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít pre ľudí v núdzi, a vítanou pomocou pre ľudí, ktorí pomáhajú. Matovič tvrdí, že bol ústretový a mal snahu pomôcť.

"O to viac som prekvapený útočným stanoviskom hovorcu ZMOS-u Michala Kaliňáka," uviedol. Dodáva, že absolútna väčšina starostov a primátorov utečencom tieto dni všemožne pomáha. "Preto neverím, že stanovisko Kaliňáka reprezentuje skutočný postoj členov ZMOS-u," doplnil minister.

Obce budú mať povinnosť vyplatiť príspevok za ubytovanie utečenca z Ukrajiny až po prijatí prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Príspevok sa bude vyplácať aj spätne od 1. marca, odkedy je na území Slovenskej republiky možné získať status dočasného útočiska.

V prípade, ak by sa na Slovensku rozhodlo usadiť 30.000 ľudí z Ukrajiny, na jednu obec by pripadli v priemere tri rodiny, čo by nemalo predstavovať byrokratickú záťaž. Navyše príspevok na ubytovanie bude k dispozícii aj samotným samosprávam, ubytovniam, penziónom či hotelom.

Článok pokračuje na ďalšej strane.