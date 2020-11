Premiér oznámil na sociálnej sieti, že sa stretol s osobou pozitívnou na koronavírus. "Nuž ... pravidlá musia platiť pre každého rovnako ... keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným ... hlásim odchod do domácej karantény. Koniec hlásenia a držte sa," napísal a k statusu prihodil svoju fotografiu.

Premiér Slovenskej republiky sa len dnes doobeda stretol s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Či podobné kroky podnikne aj ona, zatiaľ nie je známe. "Spolu sme silnejší ako vírus ... a hoci máme našu vlastnú slovenskú medzičasom odskúšanú atómovú zbraň na covid ... bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to," dodal nakoniec Matovič. Celé znenie jeho statusu nájdete v galérii.

Traja ústavní činitelia?

Hovorca prezidentky Martin Strižinec povedal pre média, že o kontakte s pozitívnou osobou informoval premiér Igor Matovič aj prezidentku. "Prezidentka sa poradí s odborníkmi a na základe toho sa rozhodne aké ďalšie kroky podnikne,"vyjadril sa Strižinec.

Potom čo je v nemocnici predseda parlamentu Boris Kollár a ak by okrem premiéra bola v karanténe aj prezidentka Čaputová, Slovensko by bolo bez troch najvyšších ústavných činiteľov. Minulý týždeň sme zápasili s nefunkčným parlamentom. Schôdza Národnej rady sa musela odložiťa to rovnako kvôli koronavírusu.