To, čo bolo krátko po voľbách nepredstaviteľné, sa odrazu stáva pravidelnou realitou. Medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (47) a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) to začína škrípať. Kým donedávna nedal premiér dopustiť na to, čo šéf rezortu verejnosti odporúčal, dnes ho čoraz viac začína nerešpektovať.

Marek Krajčí ešte v piatok 11. septembra po zasadaní pandemickej komisie avizoval prísne represívne opatrenia. Ak by skutočne vstúpili do platnosti, drasticky by sa museli znížiť počty osôb na verejných podujatiach a aj v tzv. zelených okresoch by sa na podujatí mohlo zhromaždiť iba 200 ľudí v exteriéri a 100 v interiéri. Vtom však do veci vstúpil Igor Matovič, ktorý sa rozhodol podať pomocnú ruku ľuďom z kultúry a zo športu a odporúčanie pandemickej komisie ignorovať. Výsledkom bolo rozhodnutie, že na jednom mieste v interiéri bude môcť byť 500 ľudí a 1 000 vonku. „Inak povedané, kultúra a šport môžu naďalej žiť,”vyhlásil počas tlačovej besedy Matovič.

Premiér však nebol spokojný ani s okliešťovaním svadobných hostín, pri ktorých pandemická komisia chcela zaviesť od 1. októbra model s maximálnym počtom hostí do 30 osôb. „Nevesty, chcem vám pomôcť, ale priznávam, že neviem ako presne. A nehanbím sa to priznať. Aj keď sa to na premiéra asi nenosí. Podľa návrhu pandemickej komisie môže byť od 1. októbra na svadbe maximálne 30 ľudí, lebo svadby považujú za mimoriadne riziko pre šírenie vírusu. Čo s tým? Neklamme si, na svadbách nikto rúška nenosí (viem, o čom hovorím). Preto je to objektívne z pohľadu rizika veľký problém. Máte rozumný návrh, ako z problémov von? Rád si ho prečítam dolu v diskusii.“

Napriek vyše 2 tisíckam komentárov napokon premiér prišiel s vlastným nápadom, ako celú situáciu vyriešiť. Následne ho prezentoval na rokovaní vlády, kde sa jeho idea premenila na skutočnosť. A s čím teda Matovič prišiel? „Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí,“ povedal hneď v úvode. Ďalej dodal, že sa zavedú aj prísnejšie kontroly. Jedna z dvoch nepríjemných vecí sa týka nosenia rúška. „Pri jedení, pití a svadobných fotografiách nebudú vyžadované rúška, v iných situáciách budú potrebné,“povedal. Druhou pomerne šokujúcou informáciou bolo, že na svadby budú chodiť náhodné kontroly z hygieny v sprievode polície.

Všetkým bolo v tomto momente jasné, že akékoľvek rozhodnutie pandemická komisia či krízový štáb vydajú, musia rátať s tým, že premiér Matovič si urobí po svojom. Vniesť viac svetla do komplikovanej situácie sa pokúsila hovorkyňa zdravotníckeho rezortu Zuzana Eliášová. „Výstupy pandemickej komisie majú len odporúčací charakter a je prirodzené, že tieto odporúčania sa následne konzultujú. Nehľadajme konflikt tam, kde nie je,”povedala s dôvetkom, že ministerstvo zdravotníctva pri svojich rozhodnutiach v prvom rade prihliada na ochranu zdravia ľudí. „Rozumieme však, že opatrenia majú celospoločenský, ekonomický aj medzinárodný rozmer, preto vývoj nastavených odporúčaní a záver pravidiel bol prirodzeným vývojom rokovaní všetkých zainteresovaných,“uzavrela.

Presnejšie právomoci pandemickej komisie opísal politológ Radoslav Štefančík. „Žiadna komisia nemôže prijímať opatrenia, ktoré by zasahovali do našej slobody. V parlamentnej demokracii sú na to vymedzené inštitúcie a k nim patria parlament a vláda. Takáto komisia môže plniť len poradnú funkciu. V tomto prípade má teda navrch predseda vlády,” vysvetlil a jedným dychom dodal, že Matovič by si mal dávať pozor na jazyk. „Lenže predseda vlády by mal konať rozumne a neznižovať dôstojnosť komisie svojimi rozporuplnými vyjadreniami. Ak bude Matovič spochybňovať jej odporúčania, môže sa stať, že ich začne spochybňovať aj široká verejnosť a potom by sme už boli len krok od katastrofy,” uzavrel.