Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (48) sa odtrhol z reťaze. Počas piatich dní si stihol kopnúť do každého, kto mu vošiel do cesty. Bývalý premiér pourážal politických oponentov, ale aj kolegov vo vláde či hlavu štátu. Politológa jeho čudné kroky však neprekvapujú...

Igor Matovič začal maratón útokov ešte v nedeľu, keď v diskusnej relácii TA3 ostro reagoval na Čaputovej kritiku pomoci rodinám, ktorú navrhlo ministerstvo financií. „Pani prezidentka by si mala robiť robotu, ktorá patrí jej mandátu, nemala by sa starať do vecí, ktorým nerozumie,“ povedal Igor Matovič.

Pokračoval v pondelok, keď sa svojským spôsobom snažil vyjadriť prezidentke podporu po vulgárnom útoku lídrov Smeru na jej osobu: „Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť," napísal na sociálnej sieti. Nezastavil sa ani v stredu, keď hlavu štátu označil za „falošnú a veľakrát zákernú ženu".

Na Čaputovú však v momente zabudol, keď si spomenul, že by nejakú ranu mohol uštedriť aj ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (52). Podľa neho šéf rezortu otáľa s realizáciou Plánu obnovy a zlyhal pri oddlžení nemocníc.

„V septembri 2020 sme na vláde schválili 575 miliónov na oddlženie nemocníc a ministerstvo zdravotníctva sa na to vykašlalo," zdôraznil Matovič s tým, že je to hriech. „Ja si myslím, že pán minister Lengvarský je vzhľadom na tieto dve zlyhania zrelý na výmenu," pokračoval.

V polovici týždňa už išiel Matovič na plné obrátky a po výsledkoch hlasovania parlamentu o nevydaní Roberta Fica na väzobne stíhanie to schytal ďalší politik. Na rad prišiel Richard Sulík (54), ktorý na sociálnej sieti napísal, že Matovič pri hlasovaní zažil najväčšiu prehru politickej kariéry. Reakcia nedala na seba dlho čakať.



