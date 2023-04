Politológovia upozorňujú, že v predvolebnom čase prídu na pretras populistické návrhy. OĽaNO chce v podstate zrušiť dane matkám s deťmi a mladým ľuďom. Zrejme nepochopil, prečo majú ženy nižšie platy. Asi ani to, prečo mladí utekajú do zahraničia.

Každá mama, ktorá sa stará o dieťa do 15 rokov, by podľa Igora Matoviča (49) nemala platiť žiadne dane. Rovnako aj mladí ľudia od 15 do 25 rokov, ktorí brigádujú či naplno pracujú. Necelých šesť mesiacov pred voľbami budú poslanci Národnej rady riešiť aj „onakvejšie“ návrhy.

Poslanci sa opäť zídu 2. mája. Už teraz sa však ukazuje, že by sa mali zaoberať vyše 160 návrhmi, drvivá väčšina je poslaneckých noviel. Rokovať by sa malo o tzv. školskom zákone, na ktorý sú naviazané aj peniaze z plánu obnovy. Konečne by mal prísť na rad aj zákaz nedeľného predaja, ktorý poslanci vrátil na prepracovanie. Hovoriť by sa malo aj o zmene paragrafu 363 Trestného poriadku, obmedziť právomoc generálneho prokurátora chce OĽaNO, ale aj strana Za ľudí pripravila vlastný text a SaS chce ešte aj upraviť dôvody na odvolane šéfa prokuratúry. Zabudnúť nesmieme ani na päťstovku za účasť na voľbách. Aj tento nápad je opäť v hre.

V minulý piatok, teda v posledný deň, keď sa mohli podávať návrhy na rokovanie májovej schôdze, teda návrhy, ktoré ešte majú šancu prejsť v skrátenom volebnom období, pribudol aj Matovičov návrh na nezdaňovanie matiek a mladých ľudí.

Tvrdí, že svojou „atómovku” chce „otestovať najmä mužskú časť poslaneckého zboru, ktorá má plné ústa toho, ako mu na ženách záleží“. Ženy s deťmi do 15 rokov by podľa neho mali mať nárok na zvýšenie nezdaniteľného minima na 16-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že matka, ktorá mesačne zarobí približne do dvetisíc eur, by neplatila žiadnu daň. Žena s vyšším platom, by platila daň z príjmu nad dvetisíc eur.

„Zatiaľ neriešime prípady, keď sú deti osvojené, adoptované, alebo keď je otec – vdovec. Sme otvorení riešiť to do druhého čítania,“ oznámil Matovič v sobotu na tlačovej konferencii. Takto chce docieliť, aby platy žien už neboli nižšie ako platy mužov.

Analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) upozorňuje, že Matovič sa inšpiroval v susednom Maďarsku, kde mal Viktor Orbán podobný nápad. Na Slovensku však už teraz ženy platia veľmi malú daň zo svojich príjmov. „Daňový bonus, ktorý parlament schválil vlani, je tak vysoký, že mnoho žien neplatí žiadnu daň. Urobil som prepočet a zistil som, že mladá rodina, ktorá má počas prvých piatich rokov dve deti, dostane od štátu 91-tisíc eur,“ hovorí.

Matovič upozornil na možný prípad: žena porodí v 25. roku a do štyridsiatky neplatí daň, potom porodí ďalšie dieťa a prvú daň z príjmu zaplatí až po 55. narodeninách. „To však nerieši problém, že bude mať nízky dôchodok,“ upozorňuje Ďurana s tým, že aj v čase platenia dane bude mať žena stále nižšiu hrubú mzdu ako muž. „Pre platy žien sú najdôležitejšie príležitosti a súťaž zamestnávateľov. Politici by mali riešiť, aby zamestnávatelia vytvárali nové pracovné miesta. A tí, aby zohnali ľudí, budú ponúkať atraktívnejšie podmienky. To je jediný dlhodobejší nástroj, ktorým sa dajú zvýšiť platy žien,“ konštatuje analytik.

Skôr, ako na zvyšovanie daňového bonusu, by sa podľa neho mali politici zamerať na zjednodušenie podmienok starostlivosti o deti. Nemusia hneď stavať nové jasle či škôlky, mali by však podporovať flexibilné formy – zamestnanecké skupiny, či možnosť, aby sa o menší počet detí mohli starať ženy priamo u seba doma.

Druhý návrh OĽaNO sa sústreďuje na mladých ľudí od 15 do 25 rokov. Aj tí by nemali platiť žiadnu daň. „Je to pozvanie mladých ľudí: Poďte zapustiť korene na Slovensku,“ objasňoval Matovič s tým, že tak chce pritiahnuť aj mladých, ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Je presvedčený, že takto sa stratí atraktívnosť zamestnania v Českej republike. „Predpokladáme, že príde k masívnej legalizácii čierneho príjmu mladých ľudí,“ predstavuje si bývalý premiér a bývalý minister financií. Podľa neho aj mladí ľudia pracujú podľa papiera buď za minimálnu mzdu alebo na štvrtinový úväzok, a zvyšok peňazí dostávajú bokom.

V súčasnosti štát priznáva prídavok na dieťa aj 25-ročným vysokoškolákom. „Takže budeme mať systém, keď dvadsaťročné deti na brigádach nebudú platiť dane, ale ich rodičia budú dostávať prídavok na dieťa?“ pýta sa Ďurana. Podľa neho by bolo rozumnejšie, aby štát zrušil obmedzenia pre zamestnávanie mladých ľudí. „Alebo zrušiť platnosť minimálnej mzdy. Vzrástla totiž tak, že mnoho brigádnickych práce nemôže vzniknúť len preto, lebo sú drahé,“ podčiarkuje ekonóm.

Nemyslí si, že by tento Matovičov nápad udržal mladých ľudí doma. „Do zahraničia chodia nielen za lepšími školami, ale aj lepšími podmienkami v krajine. Za lepším zdravotníctvom či väčšou vymáhateľnosťou práva,“ hodnotí Ďurana.

Na tento problém sa podľa neho možno pozerať aj inak. „Cudzí štát nám zaplatí vzdelávanie našich ľudí. Takže by sme ich k návratu mohli motivovať daňovo-odvodovým bonusom z peňazí, ktoré štát ušetril za ich vzdelanie,“ ponúka nápad.

Už zástupcovia tripartity vyzvali poslancov, aby nepodávali návrhy zákonov bez toho, aby boli finančne kryté. Matovič svoje návrhy ešte ani len neprerokoval s koaličnými partnermi. Poverený premiér a minister financií Eduard Heger (Demokrati) priznal, že o tomto nápade nič nevie. Analytik Ďurana upozorňuje, že „pred voľbami sa parlament stal semeniskom rôznych ideí a nápadov, ktoré by bolo vhodnejšie riešiť po nejakej diskusii“. Ako hovorí, poslanci sú výborní v rozdávaní, ale zlyhávajú v škrtaní. „Ak parlamentom prejde poslanecký návrh, ktorý je štedrý, pre každého ďalšieho politika je veľmi náročné, ten zlý štedrý návrh zasa zvrátiť,“ uzavrel.

