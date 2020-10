Slovensko sprísňuje protiepidemiologické opatrenia, rozhodol o tom Ústredný krízový štáb. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia s novým koronavírusom. O tom, že nakazený je každý 25. Slovák, hovoril minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Zároveň uviedol, že nakazených by teda malo byť až 200 tisíc ľudí. Jeho slová podporil aj premiér Igor Matovič, ktorý tieto informácie zopakoval v relácii v rádiu Expres.

"Na základe pozitívnych testov je reálne sa domnievať, že máme 200 tisíc infikovaných ľudí, ktorí sa pohybujú po Slovensku. To znamená, že v priemere každý 25-ty. Niekde na Orave to môže byť každý 10-ty, v niektorých bezpečných regiónoch to môže byť každý 50-ty," povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Predstavitelia vlády si za tieto vyjadrenia vyslúžili kritiku od matematika Richarda Kollára, ktorý sa na svojom profile na sociálnej sieti vyjadril, že by rád vedel, ako k takýmto počtom dospeli. "Vraj 200 000 infikovaných na Slovensku. Chcem vidieť tú štúdiu, na základe ktorej je urobený tento odhad," uviedol s tým, že sa následne rozhodol prezentovať svoje výpočty.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10114066114066473&id=2247644

Podľa jeho záveru hovoríme o úplne iných číslach. "Tri odhady, žiaden z nich nie je extra komplikovaný, dávajú cca. rovnaký odhad v rozpätí 20 000 - 45 000 infikovaných na Slovensku teraz. Opatrenia dnes sa však zavádzali na základe odhadu 200 000," uviedol Richard Kollár s tým, že autor a metodika tohto výpočtu nie sú známi. Poznamenal, že toto číslo podľa všetkého nezaznelo ani raz nahlas počas zasadnutia Ústredného krízového štábu, a ani raz počas zasadnutia Pandemickej komisie.

"Objavilo sa z úst ministra Krajniaka a následne z úst premiéra až na tlačovej konferencii ako hlavný argument, aká je situácia u nás zlá. Na jar sme sa s prvou verziou správy IZP veľmi popálili a za pol roka sme sa nič nenaučili. Opäť šermujeme číslami, ktoré nedávajú v danej situácii žiaden zmysel," uviedol Richard Kollár.

Matematik zároveň poznamenal, že vláda nie je dostatočne opatrná. "A hlavne nahrávame konšpirátorom - 200 000 infikovaných a cca. 350 hospitalizovaných a 50 mŕtvych, to je fakt veľmi mierna chrípka. Áno, aj so započítaním oneskorenia. Stále je to soplíček. Lenže COVID-19 soplíček nie je, to už vieme. A preto ani infikovaných dnes nie je 200 000. Tentokrát šíria konšpiračné správy priamo na tlačovke členovia vlády. Takto hnusobu neporazíme," uzavrel svoj príspevok.

Nové opatrenia nájdete na ďalšej strane