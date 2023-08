Martin Ondráš (47) upaľuje po diaľnici služobným autom s majákom, prekračuje dovolenú rýchlosť. So stredoškolským vzdelaním je poradcom ministra a jeho meno figuruje v korupčnej kauze TAJOMNÍK. Ide v nej o zneužívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPPRV SR).

Tomu sa povie kariéra ako hrom! Martin Ondráš, politik Progresívneho Slovenska (PS), v roku 2020 neúspešne kandidoval z 50. miesta za koalíciu PS-Spolu. Zažila však fiasko a do parlamentu sa pre nízky počet hlasov nedostala. Ani neúspech vo voľbách nezabránil Ondrášovi v hviezdnej politickej kariére. Do služieb štátu ho ako poradcu ministra pôdohospodárstva povolalo Matovičovo OľaNO, pričom Mičovský z tohto stredoškoláka zrejme z dôvodu nedostatku vyštudovaných odborníkov urobil hneď predsedu skupiny svojich poradcov. Dnes sa od neho dištancujú.

Riskantná jazda

Ondráš sa stal „slávnym“ 22. júna, keď ho spoločne s ostatnými vysokopostavenými úradníkmi rezortu pôdohospodárstva zadržala a potom aj prepustila Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo veci trestného stíhania „za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu, obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zločin vydierania a za prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy“.

Krátko nato zverejnila na svojom profile Pirátska strana Slovensko video, v ktorom sa Martin Ondráš rúti v služobnom aute s majákom po diaľnici, pričom pokojne prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť, na jednom úseku dokonca dvojnásobne. Ondráš však hovorí o cielenom sledovaní svojej osoby. „Z toho videa je zrejmé, že ma sledovali minimálne dva dni na ceste z práce. V tejto súvislosti som bol vypočutý, ale nemôžem sa k tomu bližšie vyjadrovať,“ uviedol v rozhovore pre portál Startitup, čím potvrdil, že v aute za volantom naozaj sedel on.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš. Martin Ondráš mu robí poradcu. Zdroj: tasr/Jaroslav Novák

Nenahraditeľný poradca

Progresívny politik so stredoškolským vzdelaním musí byť pre rezort pôdohospodárstva mimoriadne cenným a nenahraditeľným kádrom. Počas svojej krátkej, ale o to intenzívnejšej politickej kariéry na ministerstve prežil už dvoch ministrov – a to Mičovského a Vlčana (nominovaných Matovičom a Hegerom) a momentálne má radiť tretiemu, Jozefovi Bírešovi (nominovaného prezidentkou Zuzanou Čaputovou).

