Martin Klus plánuje pôsobiť ako nezaradený poslanec parlamentu. „Moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu a odstúpiť z pozícií podpredsedu a tímlídra strany vychádza z pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne z otázky o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich," vysvetľoval bývalý štátny tajomník.

Dlhoročný člen SaS patril k najvýraznejším tváram liberálov, donedávna pôsobil aj ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí. „Odišiel zatiaľ z poslaneckého klubu, no urobil jeden krok mimo a je na odchode z celej strany. Nepresadil sa totiž model, ktorý mal vzniknúť medzi zvyškom vládnej koalície a SaS. Liberáli prešli do veľmi tvrdej opozície, čo mu veľmi nesedí,“ myslí si politológ Grigorij Mesežnikov.

Klusovo rozhodnutie ho vraj neprekvapilo. „Vnútorná diskusia v SaS sa zrejme uberá smerom, že by predsa dali prednosť predčasným voľbám, pričom Martin Klus niekoľkokrát tvrdil, že je proti predčasným voľbám, ktoré podľa neho nepovedú k dobrému výsledku,“ vysvetlil odborník. Klesajúce preferencie SaS to však už podľa jeho slov nejako výrazne neovplyvní. „Strana zostáva kompaktná, nevidím tam iné napätia, ktoré by svedčili o tom, že sa niekto k nemu pridal, on je solitér,” konštatoval Mesežnikov.

Iný názor zastáva politológ Tomáš Koziak, podľa ktorého to bude citeľná strata pre SaS aj čo sa týka odborných kvalít a potenciálu pre stranu. „Je to jeden z dôsledkov procesov, ktoré sa v SaS za posledné mesiace odohrávajú. Martin Klus asi nebude úplne sám, kto takýmto spôsobom dá najavo svoju nespokojnosť s tým, kam sa strana uberá,“ mieni Koziak s tým, že Klusov krok bol preto očakávaný.

Bývalý štátny tajomník totiž podľa Koziaka dáva najavo, že politika SaS mu nie je úplne po vôli. „Silný pokles preferencií je signálom, že strana sa neuberá dobrým smerom. Bude sa hrať už aj o to, či zostane SaS parlamentnou stranou aj pre sériu chýb, ktoré urobili Richard Sulík a jeho najbližší,“ dodáva politológ. Grigorij Mesežnikov to však až tak čierno nevidí: „Ja si myslím, že Sulík má väčšinu na svojej strane,” zdôrazňuje.

Postoju Martina Klusa rozumie aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45), ktorá v minulosti v SaS pôsobila, no v súčasnosti je skôr kritičkou strany. „Jeho postoje sú so súčasnými postojmi SaS neskĺbiteľné. SaS sa odklonila od svojej DNA,” tvrdí Lucia Ďuriš Nicholsonová.

