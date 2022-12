Martin Borguľa môže rozhodnúť o páde vlády: S rodinou leží 40-stupňových HORÚČKACH! ×

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Mierna (OĽANO) a nezaradený poslanec Martin Klus si myslia, že vláda na budúci týždeň nepadne. Nezaradený poslanec Miroslav Kollár to nevie predpovedať. Podľa nezaradeného Tomáša Valáška to vyzerá tak, že vláda prežije. Uviedli to v diskusnej relácii na televízii TA3 V politike.