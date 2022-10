„Som stará škola. Ako dievča som bola od detstva vedená k podriadenosti, ktorá vyvrcholila v manželstve po narodení synčeka Jakubka,“ hovorí 36-ročná Marta, bojovníčka za včasnú diagnostiku a pravidelné samovyšetrovanie prsníkov.

„Na prvé miesto som kládla všetkých a všetko, len nie seba. Preventívne prehliadky som s ľahkosťou ignorovala, drobné boliestky som si liečila bylinkami. Ani hrčka v pravom prsníka pre mňa neznamenala dôvod na paniku. Nemala som predsa čas. Prešlo 7 mesiacov a moja bradavka sa celkom zmenila. Došlo mi, že bylinky nezabrali...“ priznáva úprimne žena, ktorá bojuje s nádorovým ochorením v pokročilom štádiu.

Včasná diagnostika a nepodceňovanie varovných príznakov vám môže zachrániť zdravie, ba i život. Zdroj: archív

Synček mal päť mesiacov a dcéra tri a pol, keď si Marta dohodla stretnutie so svojím gynekológom. Vzhľadom na jej pomerne nízky vek si nahovárala, že ide o banalitu. „Vtedy som netušila, ako kruto som sa mýlila,“ priznáva s odstupom času.

O tri týždne neskôr, vo veku 36 rokov, Marte diagnostikovali rakovinu prsníka. „Môj manžel a ja sme boli šokovaní. V mojej rodine sa žiadna podobná choroba nevyskytovala a navyše, nemám predsa ani štyridsať!“ rozpráva o prvých pocitoch, keď dostala desivé výsledky vyšetrenia.

Nepodceňujte prevenciu a prehliadky

Gynekológ Mikuláš Redecha nabáda na prevenciu a pravidelné prehliadky. Pretože rakovina hozí aj stále mladším ženám. Zdroj: Michal Smrčok

Zistenia odborníkov sú naozaj varovné. Riziko rakoviny prsníka stúpa na trojnásobok u tých, u ktorých je chorá príbuzná prvého stupňa. Pri 50 percentách je anamnéza v rodine, v piatich percentách ide o dedičné ochorenie pri mutácii niektorého génu.

Gynekológ MUDr. Mikuláš Redecha PhD. upozorňuje, že chránené nie sú ani mladšie ročníky a rovnako ako pri iných typoch onkologických ochorení, aj tu rozhoduje čas. „Včasnou diagnostikou vieme zabezpečiť aj úplné vyliečenie, preto je veľmi

dôležité, aby ženy chodili na gynekologické prehliadky a absolvovali preventívne a skríningové mamografické vyšetrenie,“ vysvetľuje lekár.

Stále som tu a nikam sa nechystám!

Napriek krutej diagnóze sa Marta nevzdáva a je rozhodnutá zabojovať. „Keď mi môj onkológ povedal, že rakovina sa rozšírila do iných oblastí, bola som zdrvená. Napriek tomu som sa rozhodla postaviť diagnóze čelom," hovorí Marta odhodlane. „Týždeň pred Vianocami som začala s chemoterapiou. Fňukanie a izolácia sú nanič. Rakovina nemá city, nezmiluje sa nad vami len preto, že vám zničila život. Rakovina bujnie. A ak skloníte hlavu, porazí vás!“ nabáda všetkých, ktorí majú podobné zdravotné problémy.

Známe športovkyne v kampani nabádajú ženy, aby nepodceňovali prevenciu. Krokom k záchrane zdravia je aj mamografia. Zdroj: archív

Týka sa to všetkých

Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE, zdôrazňuje, že výskyt skoro štvrtiny karcinómov prsníka je viazaný s pozitívnou rodinnou anamnézou. Ak má žena prvostupňového príbuzného (rodič, súrodenec, alebo dieťa) s karcinómom prsnej žľazy, jej riziko je 1,75 násobne vyššie. To však neznamená, že pokiaľ sa rakovina prsníka vo vašej rodine nevyskytuje, ste voči tomuto ochoreniu imúnna! Medzi rizikové faktory ďalej patrí nezdravý životný štýl, alkohol, fajčenie, nočná práca či ionizačné žiarenie.

Mesiac boja za zdravé prsia V rámci celosvetového úsilia o zvýšenie povedomia o rakovine prsníka bol október vyhlásený za ružový mesiac, známy pod názvom PINK OCTOBER. Pri tejto príležitosti prichádza pacientska aliancia NIE RAKOVINE s kampaňou o dôležitosti prevencie, a to: pravidelného skríningového mamografického vyšetrenia, samovyšetrovania a rozpoznávania symptómov spojených s rakovinou prsníka.

Do kampane Povedz aj Ty NIE rakovine prsníka sa zapojili aj známe športovkyne, čo ocenila i Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE (vpravo). Zdroj: Michal Smrčok

Kampaň za #ZdravéPrsia podporili aktívne športovkyne vrátane majsterky Slovenska v športovom aerobiku Aleny Učňovej, trénerky CrossFit Kristíny Sýkorčinovej, boxerky Niny Sýkorčinovej a zakladateľky a prezidentky Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucie Okoličányovej. Ďalšími ambasádormi prevencie rakoviny prsníka sú aj gynekológ doc. MUDr. Mikuláš Redecha PhD. a 1. vicemiss Slovensko 2020 a Miss International SR 2022 Viktória Podmanická so svojou mamou MUDr. Zuzanou Podmanickou.

Ku kampani sa pridali aj lekárka a speváčka Zuzana Podmanická (vpravo) a jej dcéra Viktória, vicemiss Slovensko 2020 a Miss International SR 2022. Zdroj: Michal Smrčok

Pridajte sa k výzve NIE RAKOVINE

Rady sa hýbete? Motivujme jedna druhú a kráčajme spolu za zdravím! Od 1. októbra do 31. októbra si stiahnite apku ViMove (Google Store, Apple Store). Známy výrobca smart hodiniek rozdelí dohromady 100 000 € pre všetky zapojené krajiny, zaváži len jediná vec: koľko športových aktivít vykonáme, toľko sa zaráta! A koľko sa zaráta, to sa premení na peniaze, za ktoré pomôžeme onkologickým pacientkam s rakovinou prsníka. Na Slovensku ich žije vyše 30 000. A nie, na veľkosti krajiny nezáleží. Záleží na každej z nás.

KROK PO KROKU počas Ružového októbra - pridajte sa k nám! Vaša pohybová aktivita počas Ružového októbra pomáha nielen vám, ale aj našej aliancii NIE RAKOVINE. Ako to celé funguje? Veľmi rýchlo a jednoducho: Do svojho mobilu si nainštalujte appku ViMove z linku https://bit.ly/krok-nierakovine HÝBTE SA. A to je všetko?

Áno! Táto aplikácia sa postará o spočítanie celoslovenského pohybu, takto spoločne podporíme pacientky s rakovinou prsníka.



Viac informácií na www.nierakovine.sk aj na https://www.nierakovine.sk/rakovina-prsnika/krok-po-kroku