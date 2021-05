Dnes sa definitívne rozhodne, či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ustojí ataky strany Smer-SD. V parlamente sa rozhoduje o jej odvolaní. Olej do ohňa prilialo aj koaličné OĽANO, ktoré chce od Kolíkovej jasné vysvetlenia. Vláda, ktorej je OĽANO členom ale stojí jasne na strane ministerky!

Podporu zo strany kolegov vlády cíti aj sama Kolíková: „Mám silnú podporu strany Za ľudí a silnú podporu cítim aj od vlády Eduarda Hegera, ktorá je dnes jasne vyjadrená stanoviskom adresovaným parlamentu.“ Ministerka prezradila, že sa včera s Hegerom strela až po 20.00, kvôli jeho pracovnej vyťaženosti. „Z tohto stretnutia som si odniesla písomné výhrady OĽANO,“ povedala Kolíková s tým, že na otázky najsilnejšej koaličnej strany pripravila odpovede. Podľa Kolíkovej je tu stále časť poslancov OĽANO, ktorí majú voči nej výhrady.

Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová potvrdila, že za Kolíkovou stojí. K otázkam ktoré trápia strany Smer a Hlas sa chcú poslanci Za ľudí vyjadriť až počas odvolávania, no Remišová sa k jednej napokon dostala: „Najabsurdnejší dôvod na jej odvolávanie je odmietanie reforiem. Fico a Pellegrini by sa mali pozrieť do zrkadla. Čo priniesli roky, počas ktorých boli premiéri zodpovední aj za situáciu v justícii?“ Podľa Remišovej bola justícia na konci vlád Fica a Pellegriniho v rozklade a viacero sudcov sa priznalo k "znásilňovaniu spravodlivosti".

S návrhom na Kolíkovej odvolanie nesúhlasí ani vláda. Vo svojom stanovisku uvádza, že návrh na vyslovenie nedôvery šéfke rezortu spravodlivosti vníma ako súčasť politického boja, ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ale zároveň aj ako vážny útok na princípy právneho štátu.

Vľavo ministerka spravodlivosti Za ľudí Mária Kolíková (Za ľudí) podala demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej (vpravo) v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 23. marca 2021. Neskôr sa do funkcie vrátila a dnes čelí odvolávaniu v parlamente. Zdroj: Jaroslav Novák

„Prvým dôvodom na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti má byť jej údajná neodbornosť. Vo vzťahu k tomu je potrebné uviesť, že vláda si uvedomuje, že očista justície a snaha výrazne sfunkčniť procesy v justičnom prostredí je v príkrom rozpore so záujmom navrhovateľov podpísaných pod návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti, avšak pre toto účelové konanie vláda nemá žiadne pochopenie,“ uvádza sa v stanovisku vlády. Ďalším dôvodom Kolíkovej odvolávania je jej komentovanie tragického úmrtia generála Milana Lučanského, že Ministerstvo spravodlivosti poskytlo žiadateľom dotácie na podporu ľudských práv v objeme vyše 700-tisíc eur, ale aj už vysvetlené pochybenie jej nevlastnej sestry.

Strana Smer prišla počas rozpravy s novými podozreniami voči ministerkinej rodine. „Firma MK REAL (firma rodiny Kolíkovej, v ktorej figuruje aj ministerka, poznámka redakcie) podľa informácií ktoré máme od pôvodnej majiteľky pozemku, podvodným spôsobom ukradla tejto majiteľke jej pozemok,“ povedal poslanec Smeru Ladislav Kamenický. Podľa neho to MK REAL spravil podobne, ako exprezident Andrej Kiska, ktorý vraj ukradol pozemky pod Tatrami od zubára Jána Franca. „Bolo tam vydržanie, zmena určitých dokumentov, falšovanie geometrických plánov, až sa tento pozemok dostal vydržaním do rúk obce Malinovo. Tá ho obratom predala Kolíkovcom za cenu 73 centov za m2.“

Parlamentná rozprava o Kolíkovej odvolaní začala o 10.00. Správu budeme aktualizovať.