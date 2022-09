Najväčšou udalosťou na britskej pôde je dnes jednoznačne zmena na panovníckom tróne. Telo zosnulej kráľovnej Alžbety II. je už pochované vedľa jej muža vo Windsore a jej nástupcom sa stal ich syn Charles. Známy bude ako kráľ Charles III. a bude nielen hlavou britskej monarchie, ale aj všetkých území Commonwealthu.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Sloboda a solidarita) nedávno na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, na ktorej je v spoločnosti známeho monarchu, a vtedy ešte princa, Charlesa: "S kráľom Karolom III. som sa stretla počas môjho pôsobenia v tíme prezidenta Andreja Kisku, keď sme na pozvanie kráľovskej rodiny vycestovali do Škótska. Toho času princ Charles svojim pozvaním reagoval na záujem prezidenta Kisku riešiť regionálne rozdiely a chudobu vylúčených komunít, čo bola jedna z dôležitých tém aj pre princa Charlesa."

Vo svojom statuse vyzdvihla Charlesov vzťah ku odbornému školstvu a aj boj proti chudobe. Poslankyňa ďalej povedala, že Charles vytvoril v Británii niekoľko rekvalifikačných centier pre mladých ľudí v najchudobnejších regiónoch, ktoré fungovali podobne ako naše stredné odborné školy: "Školstvo by mala byť priorita každého lídra, nielen panovníka. Školstvo reprezentuje záujem o budúce generácie, o naše deti, kvalitu ich života a poznania. Kto pohŕda touto oblasťou, nezaslúži si robiť verejnú službu. Múdri politici aj vládcovia to vedia. My dnes máme paradoxne neobsadený post ministra školstva, čo to vypovedá o tejto vláde?"

Na otázku, aké meno preferuje povedala: "To aké meno prináleží panovníkovi nie je otázkou preferencie ale tradícii a protokolu. Charles je už Karol III. a nerozumiem prečo by o tom mala verejnosť diskutovať. Je to fakt."

Na záver sme sa spýtali, či vníma monarchiu ako systém, ktorý má stále svoje miesto v 21. storočí: "Áno, dokonca považujem parlamentnú monarchiu ako jednu z najstabilnejších foriem vládnutia na svete."