Marcinková sa aktuálne teší z druhého prírastku, ktorý čaká so svojim manželom a hokejovým reprezentantom Slovenska Tomášom Marcinkom. „Neskutočne sa teším,“ povedala k budúcemu prírastku poslankyňa pre Plus 7 dní. No okrem radosti v rodine rozdáva úsmevy aj počas pracovného času.

Poslankyňa teraz dostala netradičný darček v podobe šatky na hlavu. A nie hocijaký, ale ozdobený rôznymi obrázkami. Nie je nič výnimočné, keď sa politici z rôznych krajín obdarovávajú, no nie vždy sa darčekmi aj chvália. Marcinková ale práve šatku z netradičnej krajiny verejnosti ukázala na sociálnej sieti.

„Je z darov, ktoré politici dostávajú od zahraničných kolegov politikov. Je to gruzínska šatka, takto sa vraj nosí,“ ozrejmila poslankyňa s úsmevom na tvári a šatkou na hlave. Marcinková zároveň vysvetlila, že dary, ktoré zákonodarcovia dostanú, sa zapisujú na zoznam. Ona má ale so šatkou aj iné plány.

Marcinkovej šatku, ako aj to, čo s ňou urobí, nájdete v galérii.

