Napriek tomu, že je Eduard Heger pracovne enormne vyťažený, na svoju rodinu a manželku si vždy nájde čas. A premiér nešetrí ani prejavmi náklonnosti, ktoré svojej polovičke venuje aj vo verejnom priestore. Dôkazom je napríklad veľké romantické gesto, keď premiér vlani na pätnáste výročie svadby na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu svojej manželky Lucie a napísal: „Táto moja láska to so mnou ťahá už 15 rokov. Milujem ťa, Lucia Hegerová." Fanúšikovia exministra financií na jeho sociálnej sieti môžu čoraz častejšie vídať spoločné fotografia a príspevky venované manželke. O jeho polovičke však verejnosť toho príliš nevie.

Eduard Heger po boku manželky doslova žiari. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Manželk premiéra sa stará sa o štyri deti - dve dcéry a dvoch synov, ktorí už dnes majú trinásť, desať, sedem a štyri roky. O svoje zážitky počas dištančného vzdelávania sa Heger podelil s našimi čitateľmi ešte ako minister financií: „Najprv bola dcéra napojená na zoome, potom zrazu aj syn. Máme aj škôlkarku a aj tá má online výučbu. Bolo to náročné. Manželka musela na obdobie online výučby obetovať svoj mobilný telefón, aby sme mali dosť prístrojov." Popri starostlivosti o rodinu sa Lucia Hegerová stíha venovať aj iným povinnostiam. Z apája sa do aktivít pastoračného tímu, ktorý vedie jej manžel. Ich tím pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách ako už dávnejšie vysvetľoval Heger. „Angažuje sa aj manželka, venuje sa deťom. Ako matka štyroch detí má bohaté skúsenosti s výchovou." Aj keď je Eduard Heger jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov, jeho rodina žije skromne. Po nástupe do funkcie zostali bývať v štvorizbovom byte v bratislavskej Dúbravke, ktorý Hegerovci kúpili v roku 2010. Nijako extra nemíňajú ani na dovolenky, chvíle oddychu trávia prevažne na Slovensku. Na výletoch im často robí spoločnosť Hegerov priateľ bratislavský župan Juraj Droba.

