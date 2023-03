Katarína Boková, autorka iniciatívy a piatkového pochodu Matky za mier, vysvetľovala zhromaždenie pred ukrajinskou ambasádou v Bratislave ako reakciu žien a predovšetkým matiek na strach, hnev a neistotu, ktoré ich v súčasnosti ovládajú, a predovšetkým ako odhodlanie chrániť to, čo najviac milujú - teda deti.

Prečo pochodovali

O pochode Matky za mier informovala Boková ešte 19. februára. "Myšlienka pochodu sa zrodila ako odpoveď na strach, hnev, neistotu a zároveň odhodlanie žien ochrániť to, čo najviac milujú. Matky svojich synov, staré mamy svojich vnukov, ženy svojich mužov a sestry svojich bratov. Naším cieľom je, aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou; aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova; aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí; aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť; aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov," vysvetľovala Boková pred pár dňami na sociálnej sieti.

Zhromaždenie Matky za mier pred ambasádou Ukrajiny. Odtiaľ sa účastníci presunuli pred ambasádu Ruskej federácie.

Pred veľvyslanectvom Ukrajiny v SR v bratislavskom Starom Meste sa v piatok zhromaždili ženy a matky, ktoré tam, podľa vlastných slov, prišli vyjadriť nesúhlas s pokračujúcimi bojmi na Ukrajine. Protestovali najmä proti vyzbrojovaniu Kyjeva západnými krajinami a USA. To podľa nich iba predlžuje vojnu a odďaľuje mier.

Prečo prišla manželka finančníka?

O to viac zaujalo, že medzi týmito ženami sa objavila aj Iveta Tkáčová, manželka slovenského finančníka a spoluzakladateľa spoločnosti J&T Patrika Tkáča. Veď je dobre známe, že táto finančná spoločnosť podporuje Ukrajinu a aktívne pomáha vojnovým utečencom z tejto krajiny.

Iveta Tkáčová sa zúčastnila zhromaždenia Matky za mier pred amabasádou Ukrajiny. So sebou priniesla aj biele holubice v klietke.

Prečo sa teda Iveta Tkáčová objavila pred ukrajinskou ambasádou na proruskej strane? So sebou mala i debnu s bielymi holubicami. Krátko po tom, ako ju nafotil fotograf týždenníka Plus 7 DNÍ sa stratila z dohľadu.

Pochod Matky za mier mnohí kritici označili za súčasť proruskej propagandy. Dav sa spred ukrajinskej ambasády presunul k veľvyslanectvu Ruskej federácie. Tam zhromaždené (nielen) ženy a matky kričali "Sláva Putinovi!" či "Žiadne zbrane Ukrajine!".

Reakcia J&T

Po tom, čo sa na webe pluska.sk objavil článok o účasti Ivety Tkáčovej na proruskej akcii, poslal hovorca Patrika Tkáča týždenníku Plus 7 DNÍ nasledujúce vyjadrenie: "Iveta Tkáčová chcela vyjadriť podporu mieru, nie Putinovi. Preto priniesla biele holubice, nie ruskú vlajku. Keď videla, že ide o podporu ruskej agresie, zhromaždenie okamžite opustila. Rodina Tkáčovcov rôznymi formami podporuje obete vojny a na pomoc pre nich rozdelila cez Nadáciu J&T milióny eur na Slovensku a v Čechách."

Finančná spoločnosť prostredníctvom svojej Nadácie J&T jasne deklaruje, ako chápe pomoc Ukrajine. Ako okrem iného píše na svojej webovej stránke: Poslaním Nadácií J&T v Slovenskej a Českej republike je pomoc ohrozeným rodinám s deťmi. Od prvých dní vojnového konfliktu tak cez organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, cielene mapujeme situáciu v teréne a koordinujeme sa s organizáciami, ktoré sa do pomoci Ukrajine zapojili. Uvedomujeme si, že toto nie je otázka momentálnej pomoci. Preto bude naša pomoc cielená a dlhodobá, a to aj napriek tomu, že by sme si priali, aby nebola potrebná a ľudia sa mohli, čo najskôr vrátiť k svojim bežným životom a do svojich domovov.