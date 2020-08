Priamo na Pražskom hrade, ale aj v honosnej Kramářovej vile hostili hlava Českej republiky Miloš Zeman (75) a premiér Andrej Babiš (65) amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea (56). Na programe sa tentoraz zúčastnila aj manželka českého premiéra Monika Babišová (46) a naši bratia sú nadšení. Podľa českých portálov Babišová doslova žiarila. No uznávaná slovenská návrhárka a odborníčka na bontón Rebecca Justh si ju dovolila podrobiť aj nekompromisnej kritike!

Portál novinky.cz písal o „outfite“ premiérovej manželky v superlatívoch. Podotkol, že Monika Babišová v minulosti s prehľadom zatienila aj manželku amerického prezidenta Melanie Trumpovú a podrobne zhodnocoval každý prvok Babišovej odevu. Odevy oboch dám (Babišovej aj manželky Mikea Pompea) sme sa preto rozhodli podrobiť neúprosnej kritike odborného oka Rebeccy Justh, ktorá má s prácou v módnom priemysle dlhoročné skúsenosti.

„Pani Babišová nesklamala. V danom outfite vyzerá veľmi elegantne, spoločensky prijateľne a vkusne,“zhodnotila celkový prvý dojem Justh. „Farba šiat je výborná. Nevtieravá, elegantná. Dizajn šiat a ich dĺžka - obtiahnutý živôtik, doplnený kolovým strihom sukne je dobrou voľbou,“ povedala a dodala, že vkusné a praktické sú aj vzhľadom na teplé počasie. Prísnemu pohľadu odborníčky však neuniklo aj niekoľko nedostatkov.

Rebecca Justh - Dôležité Dôležité:Je dôležité zdôrazniť: Moje hodnotenie jednotlivých oufitov vychádza z pohľadu vhodnosti, teda spoločenskej etikety. V tomto prípade ide o medzinárodné stretnutie dvoch významných, politických osobností s ich manželkami.

Andrej Babiš a Mike Pompeo s manželkami Zdroj: TASR

Účes nemá: Škoda. Teda nevhodná úprava účesu na túto príležitosť. Navrhla by som jej drdol, vlasy stiahnuť dozadu. Bolo by to vkusné, náležité, dosiahla by zvýšenú eleganciu a ešte k tomu je teplo, preto aj vhodné.

Škoda. Teda nevhodná úprava účesu na túto príležitosť. Navrhla by som jej drdol, vlasy stiahnuť dozadu. Bolo by to vkusné, náležité, dosiahla by zvýšenú eleganciu a ešte k tomu je teplo, preto aj vhodné. Absencia rukávov: V tomto prípade je to na škodu. Odporučila by som krátky rukáv, ktorý by bol vkusnejší pre daný outfit a estetickejší vzhľadom na objem paží pani Babišovej.

V tomto prípade je to na škodu. Odporučila by som krátky rukáv, ktorý by bol vkusnejší pre daný outfit a estetickejší vzhľadom na objem paží pani Babišovej. Tománky: Síce vidíme, že sú jedny z najobľúbenejších a svetovo uznávaných lodičiek, majiteľkou dokazujúce, že na ne má (cena približne 500 € - pozn. red.), ale ich farebný dizajn nie je vhodný na túto príležitosť. Christian má medzi svojimi dizajnmi aj lodičky, ktoré by sa lepšie hodili nielen k týmto šatám, ale aj na takéto, svetovo významné stretnutie.

Andrej Babiš a Mike Pompeo Zdroj: Petr David Josek

O čosi tvrdšiu kritiku si vyslúžila manželka amerického ministra Susan Pompeo. „Pani Pompeo zvolila absolútne nevhodný outfit a to komplet nevhodný,“rázne zhodnotila Justh. „ Ak by som ju takto stretla na ulici, poviem, že ide na popoludňajšie rokovanie so šéfom, kde budú preberať vývoj cien na trhu,“ podotkla.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE