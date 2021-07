Väčšina našich politikov vyzýva ľudí necestovať do zahraničia a stráviť dovolenku doma na Slovensku. Dôvodom je nielen šíriaci sa delta variant koronavírusu, ale aj výzva na podporu domáceho cestovného ruchu. Samotní politici radi trávia čas na samote vo svojich krásnych chatách. Niektoré z nich vám doslova vyrazia dych!

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková síce pochádza z južných krajov, no spolu so svojou rodinou chodí oddychovať na stredné Slovensko. Nie však hocikam! Ich rodinná chata sa nachádza takmer priamo v geografickom strede Slovenska – pod vrchom Hrb, v blízkosti obce Ľubietová. Chata, ktorú má rodina Kolíkovej, je zasadená do priam očarujúceho prostredia.

K chate Kolíkovej rodiny vedie asfaltová prístupová cesta Zdroj: bej

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová takmer každý víkend spolu s rodinou trávi na chate v blízkosti Liptovského Mikuláša. Kvôli rekreačnému domčeku mala v minulosti aj problémy. Vtedajšia poslankyňa za OĽaNO vo svojom majetkovom priznaní neuviedla, že túto chatu vlastní. Podľa Remišovej tak urobila, lebo dom ešte nebol skolaudovaný. Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií jej však udelil pokutu za nezrovnalosti v majetkovom priznaní.

