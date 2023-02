Robert Džunko, Dušan Dědeček či Juraj Hossu. Mená, ktoré spája minimálne jedna vec. A síce "kontroverzné" a pre laickú verejnosť nejasné zdôvodnenie súdnych verdiktov. Mali by byť teda sudcovia pripravení obhájiť svoje rozsudky aj verejne? Odborníci z prostredia justície konečne prehovorili!

Prípad Roberta Džunka, ktorý vyfasoval päť rokov za niekoľko gramov marihuany, relatívne skoré prepustenie Juraja Hossua, ktorý na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu, či prvotné rozhodnutie stíhať na slobode Dušana Dědečka, ktorý pri autonehode usmrtil piatich ľudí na bratislavskej zastávke Zochová. Vo všetkých týchto, ale aj v mnohých ďalších prípadoch sudcovia síce postupovali úplne zákonne, no ich rozhodnutia sa stretli s nepochopením veľkej časti verejnosti.

Sudcom, prokurátorom a advokátom sme preto položili jednoduchú otázku: „Mali by sa sudcovia pri ostro medializovaných kauzách postaviť pred kamery a svoje rozsudky zdôvodniť laickej verejnosti?"

Názory odborníkov z justičného prostredia sa líšia. "Ku každému rozsudku je prirodzene napísané aj odôvodnenie a nie som si istý tým, či ho médiá prečítajú skôr, ako sa k predmetnému rozsudku začnú vyjadrovať," myslí si bývalý ústavný sudca Peter Kresák (68). "Nevylučujem však, že v niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby sudca svoje rozhodnutie objasnil," dodáva so slovami, že nesúhlasí s myšlienkou, aby každý sudca objasňoval každý svoj rozsudok.

Niekdajší ústavný sudca Ladislav Orosz (63) je presvedčený o tom, že zrozumiteľný štýl vysvetlenia rozsudku by mal byť obsiahnutý už v písomnom vyhotovení rozhodnutia. "Rozhodnutie súdu by nemalo byť vedeckým traktátom, ale jednoducho zrozumiteľným posúdením právnej otázky," povedal. "Prípadný ústny komentár sudcu smerujúci k objasneniu zmyslu a podstaty súdneho rozhodnutia sa dá akceptovať len výnimočne a nikdy nesmie ísť nad rámec písomného vyhotovenia rozhodnutia," dopĺňa Ladislav Orosz.

Ďalší bývalý ústavný sudca Eduard Bárány (67) priznáva, že jeho názor je skôr konzervatívny. "Osobne si myslím, že sudca v zásade nemá ďalej vysvetľovať svoje rozhodnutia. To, čo chcel povedať, má byť povedané v odôvodnení jeho rozhodnutia, ktoré je verejne prístupné," konštatuje Eduard Bárány.

Europoslanec a bývalý sudca Miroslav Radačovský (69) je, naopak, presvedčený, že sudca by nemal mať problém svoje rozhodnutie verejne zdôvodniť. "Nie je dobré, pokiaľ poukazuje iba na zdôvodnenie rozsudku, pretože to je väčšinou štylizované právne. Sudca by teda nemal mať problém o svojom rozsudku kedykoľvek a s kýmkoľvek diskutovať," myslí si europoslanec a vysvetľuje, že podobná prax je zaužívaná napríklad v Poľsku a v iných krajinách.

