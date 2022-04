Premiér Eduard Heger (OĽANO) zhodnotil svoj prvý rok vo funkcii ako veľmi náročný. Pripomenul viaceré udalosti, návštevu pápeža Františka, boj s pandémiou i situáciu na Ukrajine, reformy i plán obnovy. Na to zareagovala mimoparlamentná SNS a to poriadne pikantne...

Heger deklaroval, že svoju prácu chce ďalej robiť ešte lepšie. "Bol to určite veľmi náročný rok. Asi najťažší rok v mojom živote. Prirodzene, je to asi aj najťažší rok v histórii Slovenska. Snažím sa vidieť aj v najťažších chvíľach príležitosť, ako posunúť Slovensko dopredu," tvrdí. Svoje vymenovanie do funkcie označil za náročný moment pre celú vládu, keďže po dlhších rokovaniach počas vládnej krízy napokon našli cestu, ako ďalej fungovať. Poďakoval sa za dôveru.

Premiér Eduard Heger má podľa vlastných slov za sebou náročný rok. Zdroj: Jaroslav Novák

Z pracovných povinností pripomenul svoju prvú zahraničnú cestu, ktorá viedla do Českej republiky, i ďalšie samity, na ktorých Slovensko zastupoval. Návštevy zahraničných lídrov podľa neho dokazujú, že máme dobré vzťahy a že krajiny chcú s nami spolupracovať. Vyzdvihol aj cesty po regiónoch Slovenska a podčiarkol potrebu spolupráce so samosprávami. Za dôležitý moment uplynulého roka označil schválenie plánu obnovy. "Bolo to veľké vydýchnutie, keď sa nám podarilo plán obnovy odovzdať," skonštatoval. Myslí si, že väčšina ľudí na Slovensku reformy chce a že hoci nás vyvádzajú zo zaužívaných chodníčkov, sú dôležité pre Slovensko.

Po týchto slovách sa však o pozornosť prihlásil Andrej Danko a jeho SNS. "Eduard Heger je len námestníkom predsedu OĽANO a ukazuje, že na túto funkciu nebol absolútne pripravený. Jeho nesvojprávnosť bola preukázaná aj tým, keď sa rozhodovalo o prítomnosti cudzích vojsk, keď sa rokuje o Slovensku a dodávkach zbraní na Ukrajinu bez jeho prítomnosti," vyhlásila SNS.

