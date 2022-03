V článku sa dočítate:

Má ministerka po eskalácii napätia v politike strach o seba či rodinu?

Sú vyhrážky bežnou súčasťou politiky?

Ako by mala vyzerať parlamentná stráž?

Existuje nádej pre zavedenie súdnej reformy?

Bude Remišová trvať na odchode ministerky Kolíkovej?

Aké postihy žiada ministerka pre generálneho prokurátoro Maroša Žilinku.

Video: Veronika Remišová o bezpečnostnej rade po invázii na Ukrajinu

V poslednom období sa slovenská politika stáva čoraz agresívnejšou. Boli sme svedkami viacerých incidentov v parlamente, ale dokonca aj zverejnenia adries niektorých poslancov v spojitosti s obrannou dohodou s USA. Nemáte po tom všetkom čo sa udialo strach? O seba, o rodinu, o deti...

Nečudovala by som sa, keby sa toto rozoštvávanie ľudí opozíciou skončilo aj fyzickým násilím, ako to bolo vo Veľkej Británii, kde zavraždili konzervatívneho poslanca, ktorý bol terčom nenávistných a štvavých prejavov na sociálnych sieťach.

Žiaľ, súčasťou tejto čoraz agresívnejšej politiky je, že mne, deťom aj manželovi chodia rôzne vyhrážky a nenávistné anonymné listy. Zvyknúť sa na to nedá nikdy, obavu mám hlavne o rodinu, snažím sa chrániť najmä deti. Na druhej strane, nie som človek, ktorý má strach, ináč by som do politiky nikdy nevstúpila.

Na snímke poslanci hore zľava Andrej Medvecký, Peter Krupa (obidvaja ĽSNS) a dole zľava Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak (obidvaja SAS) Zdroj: Jakub Kotian

Takže vyhrážky sa stali súčasťou politického života?

Nemalo by to tak byť, politika by nemala byť poslaním, pri ktorom sa človek bojí o život a na brány vám vešajú šibenice s vašou fotkou. Je to zvrátené. S vyhrážkami som sa však stretla už predtým, ako som vstúpila do politiky, keď som riešila rôzne korupčné kauzy.

Nominanti Smeru ma vláčili roky po súdoch. Takže sa nebojím, no taká vlna rozoštvávania spoločnosti zo strany opozičných politikov, keď svojim oponentom doslova kreslia terč nenávisti na čelo, tu ešte nikdy nebola. Spoločnosť by to mala jednohlasne odsúdiť a nepodieľať sa na tejto nenávisti.

Anketa Zdroj: archív

Váš stranícky kolega Juraj Šeliga hovoril o zavedení parlamentnej stráže. Čo by malo byť jej úlohou?

