NAKA totiž začala v tomto prípade trestné stíhanie. Podľa aktuality.sk síce ešte nik nie je obvinený, no onedlho to môže byť inak. V prípade porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku hrozí trest odňatia slobody na 10 a viac rokov. Bašternákov majetok spravovala konkurzná správkyňa Lenka Ivanová.

Bašternák pred odsúdením prepísal vilu na Slavíne na svoju manželku a zbavil sa aj ďalšieho hodnotného hnuteľného a nehnuteľného majetku. Ivanová mohla ako správkyňa podať takzvanú odporovaciu žalobu do mája tohto roku. Ak by to spravila, súd by preskúmal, či majetok nebol prepisovaný účelovo. Ak by sa došlo k záveru že áno, majetok by bol prepísaný späť na Bašternáka a prepadol by v prospech štátu.

Polícia vraj vyčíslila, že štát prišiel minimálne o 6,65 milióna eur. „Vyšetrovateľ NAKA začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ povedalo pre spomínaný web Ministerstvo vnútra. Pri tak obrovskom majetku sa má trest pohybovať od 10 do 15 rokov.