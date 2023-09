Konsolidácia verejných financií sa nesmie dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. V sobotnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval šéf Smeru-SD Robert Fico. Predseda KDH Milan Majerský by v rámci konsolidácie podporoval zvýšenie niektorých daní. Spomenul napríklad bankový odvod.

Fico zároveň tvrdí, že nálady v KDH o povolebnej spolupráci so Smerom-SD sú úplne iné ako oficiálne stanovisko o vylúčení Smeru-SD. Majerský to odmietol.

"Nebude sa nič rušiť z toho, čo ľudia majú. Oznámili sme už dávno, že budeme konsolidovať tempom 0,5 percenta ročne," povedal Fico o konsolidácii verejných financií. Hospodársky rast treba podľa neho naštartovať viacerými krokmi vrátane solidarity bohatých s chudobnými. Konsolidácia má byť podľa neho pomalá.

Eurofondy treba presunúť na samosprávy

Fico zdôraznil, že maximálne množstvo z eurofondov treba presunúť na samosprávne kraje a mestá a obce. Majerský súhlasí, že eurofondy musia ísť v čo najväčšej miere na samosprávy. KDH by podľa neho podporovalo zákon, ktorý by riešil presun eurofondov do regiónov. Úzko s tým podľa neho súvisí reforma verejnej správy v zmysle väčších kompetencií pre samosprávy.

KDH je za zvýšenie niektorých daní. "Bankový odvod solidarity, ak by sme to dali na 0,2 percenta, už by to bola cesta, aby sme získali do štátneho rozpočtu možno nejakých 200 - 250 miliónov eur," priblížil. Fico reagoval, že na bankovej dani by sa vedeli zhodnúť s kresťanskými demokratmi.

KDH vylúčilo spoluprácu so Smerom. Článok pokračuje na ďalšej strane>>>