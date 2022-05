Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) preto apeluje na vládu SR, aby bezodkladne pristúpila k riešeniu situácie a urýchlene zriadila krízový štáb pre energie, dodávky plynu a ropy. Po zasadnutí celoslovenskej Rady KDH v Trenčíne to povedal predseda hnutia Milan Majerský.

Ľudí na Slovensku, navyše, podľa neho trápi výrazne zvyšovanie cien. "Zdá sa nám, akoby si toto všetko vládna koalícia vôbec neuvedomovala. Namiesto systémového riešenia pozeráme na to, ako sa hádajú, pozeráme sa na to, ako chýba jasný a systémový koordinačný postup," skonštatoval Majerský.

Slovenský premiér Eduard Heger (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) počas stretnutia v Kyjeve v piatok 8. apríla 2022. Eduard Heger v piatok navštívil Kyjev spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. V hlavnom meste Ukrajiny rokoval aj s predsedom vlády Denysom Šmyhaľom, ktorý európskych štátnikov sprevádzal aj v meste Buča, kde tamojší vyšetrovatelia začali s exhumáciou tiel z masového hrobu. FOTO TASR - Zdroj: ÚV SR

Krízový štáb by mal podľa neho prísť so scenármi v prípade náhleho odpojenia od ruských zdrojov a so záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko. KDH ako prorodinné hnutie oceňuje, že vláda prijala balíček pomoci rodinám, no nepovažuje ho za skutočné opatrenie proti zvýšenej inflácii. "K podpore rodín malo dôjsť už skôr bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny tvoria základ našej spoločnosti," zdôraznil Majerský.

Predseda KDH zároveň pripomenul, ako jeho strana už dávno navrhovala celú situáciu vyriešiť. DETAILY O NÁVRHU, AKO AJ TO, ČO SA S NÍM STALO, SA DOČÍTATE V GALÉRII. Budete poriadne prekvapení...

