Majerský po stretnutí s Čaputovou: Zatiaľ to vyzerá tak, že KDH mieri do opozície!

Zatiaľ to vyzerá tak, že KDH mieri do opozície. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to v utorok médiám povedal šéf KDH Milan Majerský. Predsedníctvo hnutia si podľa neho stojí za tým nejsť do vlády so Smerom-SD. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom-SD, SaS a Progresívnym Slovenskom (PS) by podľa neho boli v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi stranami, no sú ochotní debatovať, aby došlo k "veľkej miere kompromisu".