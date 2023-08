Nedeľňajšie vydanie diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12 poukázalo na názorovú priepasť medzi slovenskými konzervatívnymi stranami. Na reč prišli stupňujúca sa inflácia, odchod pediatrov, nevýhodná zmluva so SkyTollom, ale aj to, ako by mohla vyzerať budúca vládna koalícia.

Miera inflácie sa na Slovensku stále pohybuje v dvojciferných hodnotách. Podľa júnového prieskumu Eurostatu má Slovensko, spomedzi členských krajín EÚ, druhú najvyššiu infláciu, a to na úrovni 11,3 %. Prvá priečka prináleží Maďarsku s úrovňou 19,9 %. V tesnom závese za nami je Česká republika s 11,2 % infláciou.

Predseda KDH a župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský tvrdí, že vláda Eduarda Hegera mohla v proti-inflačnom súboji urobiť pre Slovákov omnoho viac. Predseda NR SR Boris Kollár sa bráni. Vraví, že za mimoriadnych okolností, súvisiacich s pandémiou koronavírusu a vypuknutím vojny na Ukrajine, urobila vtedajšia vláda, čo len mohla. Upozorňuje, že teraz oproti Čechom, či Rakúšanom, platíme tretinové ceny energií. Ak sa podľa Kollára dostanú do budúcej koalície napr. progresívci, máme sa pripraviť na ich markantné zvýšenie: „My máme na zreteli sociálny aspekt rodín.“

Majerský navrhuje, aby ľudia z vyšších príjmových skupín, dostávali od štátu menšiu podporu na platenie energií. Nezdá sa mu férové, aby rodina s piatimi deťmi, ktorá sa ledva uživí, dostávala rovnakú dotáciu, ako bohatšia rodina s maximálne dvomi deťmi. „Toto je kompetencia a správa štátu?“ čuduje sa Majerský. Využiť by sa na to mali databázy Sociálnej poisťovne a Daňových úradov. Zároveň tlačí na prijatie Zákona o energetickej chudobe, ktorý by jasne vymedzil hranicu chudoby.

Otázne zostáva, či by sa nemalo siahnuť na populistické výdobytky minulých vlád, ako obedy zadarmo, či kontroverzné vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov. „Desaťročný európsky trend podpory ekologickej železničnej dopravy ostal na Slovensku nevypočutý. Jeden z kľúčových segmentov verejnej dopravy výrazne stagnuje a modernizačný dlh sa vyšplhal na úroveň bezmála 23 miliárd eur,“ vyjadril sa pre Trend predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Kollár však toto rázne odmieta a tvrdí, že si to môžeme dovoliť. Sumu, ktorú štát stráca v dôsledku vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov, prirovnal ku omrvinkám.

Politici sa zaoberali aj témou podpísania nevýhodnej zmluvy so SkyTollom. Zmluva o elektronickom výbere mýta bude Slovensko stáť namiesto pôvodných 40 miliónov eur až 67 miliónov eur. Kollár spoločne s Majerským označili túto zmluvu sa nevýhodnú a predraženú, Kollár ju však v momentálnych podmienkach považuje za najlepšie možné riešenie. Predseda dočasnej vlády Ľudovít Ódor nedávno oznámil, že bude v tejto situácii podávať trestné oznámenie.

Majerský zároveň kritizuje reformu nemocníc a označuje ju za jednu z príčin masívneho odchodu viac než 400 pediatrov. Navrhuje, aby sa dočasne skrátili ordinačné hodiny pediatrov na detských ambulanciách, a aby deti, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, nezostávali ďalej u pediatrov, ale aby prešli ku všeobecnému lekárovi. Zdôrazňuje, že vyťažených pediatrov treba odľahčiť.

Vo vízií budúcej vládnej koalície má Kollár jasno. Mali by tam byť strany, ktoré dokážu dovládnuť, sú prozápadné a nerozoštvávajú spoločnosť. Rovnako by mali mať jasno v otázke holokaustu, čím prakticky vylúčil akúkoľvek spoluprácu s extrémistami. Majerský je presvedčený, že aj napriek kolísavým preferenciám sa KDH dostane do vlády: „Boli to kresťanskí demokrati, ktorí po vojne nastavili spoločnosť na správnu cestu.“ Vopred vylúčil spoluprácu s akoukoľvek stranou, ktorá by mala v programovom vyhlásení zakomponované presadenie registrovaných partnerstiev.