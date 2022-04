Darovanie protivzdušného systému S-300 Ukrajine vyvolalo množstvo otáznikov. Neprajníci naznačovali, že Patriot, ktorý príde na Slovensko, nebude tak kvalitný ako S-­300, bude iba zapožičaný a tento krok by znamenal zapojenie sa do vojny. Podľa odborníkov je ale opak pravdou. Predseda parlamentu Boris Kollár (56) dokonca darovaný systém prirovnal k starému Moskviču.

Šéf Smeru Robert Fico (57) ešte nedávno apeloval na vládu, aby nad darovaním protivzdušnej obrany ani neuvažovala: „Vyzývame vládu, aby systém S­-300 neodovzdali Ukrajine. Znamená to úplnú likvidáciu jediného nášho funkčného systému, a aj to, že Slovensko by vstúpilo do vojnového konfliktu.“ Článok 51 charty OSN pritom jasne hovorí, že štát, ktorý zareaguje na požiadavku napadnutej krajiny a daruje jej zbrane na obranu, nie je do vojny zapojený. Generál Pavol Macko (57) už viackrát povedal, že systém S-­300 je na obranu Ukrajiny.

Ešte podstatnejšie je, že Slovensko je teraz chránené omnoho kvalitnejším systémom, ako tomu bolo doteraz. S-300 bola vyrobená v roku 1987 a o dva roky jej končila funkčnosť. Patriot má dostrel 160 km a môže ostreľovať 9 cieľov naraz, starý ruský systém mal dostrel iba 75 km a zasiahnuť mohol 6 cieľov. Patriot má aj ďalšie výhody. „Systém S-300 nedokáže byť z technických dôvodov zapojený do systému ochrany NATO. Jediné čo mal, bol vlastný radarový systém. Keby prišlo k raketovému útoku, tak S-300 by to nevedelo,“ šokoval minister Jaroslav Naď (41) v diskusnej relácii O 5 minút 12. Kollár to pre TV Markíza povedal azda najzrozumiteľnejšie: „To je taký starý 40-ročný Moskvič, ktorý o dva roky prestane fungovať. Ten sme odovzdali Ukrajine. Získali sme moderný systém nového BMW.“

Smer na čele s Ficom ale zároveň tvrdí, že sme nemali na Ukrajinu darovať žiadne zbrane, lebo aj tie môžu zabíjať: „Je to smrtiaca zbraň.“ Kollár mu na to povedal, že S-300 je obranná zbraň, a keď Rusko nebude bombardovať Ukrajinu, tak nevyletí S-300-ka. „Fico vie o zbraniach veľké h..o. O politike, nielen bezpečnostnej, si s ním rád podiskutujem,“ povedal Macko.

Podstatné je aj to, že na Slovensku budú až štyri batérie Patriotu namiesto jednej S-300ky. „Už jedna verzia systému Patriot je výrazne lepšia ako batéria S-300,“ povedal Naď s tým, že so štyrmi batériami Patriotu budeme vedieť konečne pokrývať bezpečnosť v celej krajine. Kollár zároveň prezradil, že jeden z Patriotov je viac-menej náš: „Slovensko by o 2 roky muselo kúpiť obranný systém za 800-miliónov eur. Ten štvrtý patriot ktorý príde, tu ale zostane. Po dvoch rokoch si ho budeme môcť kúpiť na splátky za veľmi výhodných podmienok.“

V galérii si pozrite ďalšie drsné Mackove hlášky na Fica.