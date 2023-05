Vláda odborníkov, ktorá nemá politické ambície, by mala požiadať Ústavný súd SR o výklad kompetencií poverenej vlády v súvislosti s rozhodnutím poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Vyzvali ju na to nezaradení poslanci Národnej rady SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Kritizovali pritom dokument, ktorý zverejnil exminister obrany Jaroslav Naď ako právnu analýzu k darovaniu stíhačiek.

Odvolaná vláda Eduarda Hegera nemala právo poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu, tvrdí mimoparlamentná stran Hlas-SD. Dôkazom toho má byť aj právna analýza, ktorú zverejnil na sociálnej sieti dosluhujúci minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).

„Sám pán Naď vie, že to žiadna reálna právna analýza nie je. V tom istom statuse priznáva, že ide o poradné stanovisko. Napokon to, že žiadna právna analýza neexistuje, priznalo aj samotné ministerstvo obrany, ktoré len nedávno odmietlo žiadosť jedného z denníkov s tým, že žiadnu takúto analýzu nemá," pripomenul nezaradený poslanec z Hlasu-SD Erik Tomáš. Týmto krokom podľa Tomáša dosluhujúci minister obrany nevyvrátil pochybnosti v súvislosti s darovaním stíhačiek, ale ich znásobil. Aj ústavný právnik Vincent Bujňák nazval dokument zverejnený Naďom, že nie je ani len na úrovni vysokoškolskej seminárnej práce, pripomenul Tomáš.

VIDEO: Tlačová konferencia Hlasu o právnej analýze k darovaniu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu:

"Najčistejšie riešenie by bolo, keby kompetentný orgán požiadal ÚS o výklad otázky, ako má vláda postupovať a či mohla takto postupovať. O tento výklad môže požiadať prezidentka alebo vláda. Tieto inštitúcie pri tomto rozhodnutí neboli v spore," skonštatoval Tomáš. Preto by podľa neho mala aktuálna úradnícka vláda požiadať ÚS o výklad a ukončiť pochybnosti. Na základe záveru ÚS by podľa neho aj ďalšie vlády vedeli, ako možno postupovať.

Generálny manažér Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nazval zverejnenú právnu analýzu zdrapom papiera. Kritizoval, že dokument mala bývalá vláda už dávno zverejniť. Podľa jeho slov z menovanej analýzy vyplýva, že prúdové stíhacie lietadlá sú pre bývalú vládu len akýmsi hnuteľným majetkom, ktoré môže len tak poslať hocikam. "Stíhačky ale nie sú hocijakým štátnym majetkom, ide o zbrane, ktoré možno okamžite použiť jednou stranou vojenského konfliktu. Je zrejmé, že ich odovzdanie musí byť vnímané ako zásadná otázka zahraničnej politiky," upozornil Šutaj Eštok.

„Vláda spravila právny podvod, keď sa odvolávala na iný článok Ústavy a tvári sa, že išlo o obyčajnú medzinárodnú zmluvu, ktorú uzavrieť môže,“ kritizoval Šutaj Eštok. "Ak Ústava na nejaký typ zmluvy vyžaduje ratifikáciu parlamentom a vzniknú pochybnosti o povahe konkrétnej zmluvy, takáto zmluva má byť predložená parlamentu na ratifikáciu, čo sa v tomto prípade nestalo," pripomenul politik.

Šutaj Eštok tiež kritizoval ten bod právnej analýzy od Naďa, podľa ktorého, ak si vláda zapíše do svojho programového vyhlásenia hocijaký nezmysel, a koaličná väčšina to schváli, môže kvôli jeho splneniu veselo porušovať ústavu, zákony a prekračovať svoje kompetencie. „Odvolaná a následne poverená vláda má jedinú kompetenciu: svietiť a kúriť, a doviesť krajinu k predčasným voľbám. A nie dávno po fúnuse si plniť akési programové vyhlásenie vlády a porušovať kvôli tomu všetky zákony a základný zákon štátu - Ústavu," skonštatoval Šutaj Eštok.

Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera ešte v marci rozhodla o poslaní stíhačiek MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub na Ukrajinu. Pri posielaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu panovali pochybnosti, či odvolaná vláda mala na to kompetencie, pretože podľa Ústavy SR odvolaná vláda nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Keď vláda napokon darovala stíhačky Ukrajine, odvolávala sa na právnu analýzu, ktorá to vraj umožňovala. Dokument ale dlho nechceli zverejniť.

Podľa Hegera to bolo v súlade s ústavou a kompetenciami poverenej vlády. Zdôrazňoval, že technika je určená na ochranu civilistov. Generálna prokuratúra SR už potvrdila, že pre darovanie stíhačiek bolo podaných množstvo trestných oznámení. Celý spis s podaniami bol podľa nej postúpený na Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vo veci koná.

