Klamárka, lobistka, ktorá je v čele výboru len trpená. Janka Bittó Cigániková (37), ktorá je predsedníčkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo, si tieto slová vypočula priamo z úst premiéra Igora Matoviča (47).

Počas tlačovky, ktorá trvala hodinu dvadsať, ju hanlivým či útočným spôsobom predseda vlády napadol hneď 34-krát! Toto všetko sa udialo len pred pár dňami, pričom konflikt sa týkal aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46).

Poslankyňa sa ostro vyhranila proti obrovskej finančnej dotácii, ktorú sa vláda rozhodla použiť na sanovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bittó Cigániková označila toto rozhodnutie za pomýlené a povedala, že koaličnú stranu SaS obchádza OĽaNo v rokovaniach zámerne. „Robia to tak najmä v prípadoch, keď vedia, že SaS nesúhlasí. Samozrejme, že si navzájom poznáme programy a názory, chodili sme spolu do diskusií. V situáciách, keď je predmetný návrh v rozpore s programom alebo názormi SaS, sa vždy „náhodou“ stane, že návrh buď nepríde vôbec, alebo na poslednú chvíľu. Prvý moment, keď sa k téme môžeme vyjadriť, sa udeje verejne, pretože predtým tá diskusia nie je možná. Takto je to už niekoľko mesiacov, a preto to nemožno považovať za náhodu," povedala v rozhovore pre náš denník Plus JEDEN DEŇ.

Ako sa vec má dnes?

Podľa všetkého sa prístup ministerstva zdravotníctva zlepšil, nakoľko o nadchádzajúcich zákonoch ministerstvo zdravotníctva rokovalo, a tak sa predišlo verejnej výmene názorov. Janka Bittó Cigániková povedala, že takto si spoluprácu predstavuje. „Hoci sa to stalo asi prvý raz, musím ich pochváliť," povedala pre náš denník. „Zároveň ma však mrzí, že sa zákony nedostali aspoň na dva dni aj do rúk opozičných poslancov, aby mali možnosť si ich detailne preštudovať," poznamenala s tým, že ich s predmetnými zákonmi určite predostrie.