WA 24 Peking - Zamestnanec kontroluje ampulky s experimentálnou vakcínou proti novému typu koronavírusu v závode farmaceutickej firmy SinoVac v Pekingu 24. septembra 2020. Čínske farmaceutické firmy ponúkajú od júla tri experimentálne vakcíny. Dve z nich vyvinula firma Sinopharm Group a tretiu Sinovac Biotech. Štvrtú vakcínu, ktorú používa čínska armáda, vyvinula firma CanSino Biologics. FOTO TASR/AP An employee manually inspects syringes of the SARS CoV-2 Vaccine for COVID-19 produced by Sin

Zdroj: Ng Han Guan