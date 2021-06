Hodinky, hriešne drahý mobil či dokonca "formula": TOP 5 luxusných hračiek našich politikov! ×

Luxusné hodinky, nehanebne drahý mobil, nadupané motorky a dokonca aj civilná verzia formuly. Slovenským politikom toho možno vyčítať mnoho, no jedno im uznať treba. Rozhodne to nie sú žiadni úzkoprsí lakomci, ktorí by si nedokázali svoje poctivo zarobené peniaze užiť!