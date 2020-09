Niekdajší premiér Robert Fico (55) opäť na seba strhol všetku pozornosť. Najnovšie totiž zaujal luxusom, ktorý nosí vo vrecku. Keď ho pozvali do relácie Rádia Slovensko, nikto iste nečakal, že na stôl v štúdiu vyloží nenápadné zariadenie, na ktoré by však bežný Slovák šetril aj niekoľko rokov!

Fico prišiel do obrátenej pyramídy oblečený netradične v košeli a v rifliach. Možno si neuvedomil, že v Slovenskom rozhlase reláciu snímajú aj kamery. Vtedy iste nejeden poslucháč a divák zostal zaskočený. Veď expremiér z vrecka nohavíc počas rozhovoru vytiahol telefón, ktorý nápadne pripomína výrobok značky Vertu. Zariadenie pritom môže mať podľa dostupných informácií hodnotu aj 15-tisíc eur!

Odborník na mobilné technológie a šéf portálu touchit.sk Ondrej Macko pre pluska.sk prezradil, že hoci je značka Vertu v súčasnosti „mŕtva“, sú to telefóny pre mimoriadne prominentnú klientelu. „Išlo v podstate o luxusnú verziu pôvodnej Nokie. Túto značku som v Las Vegas testoval približne pred dvoma rokmi a jej výhody spočívali hlavne v prémiových materiáloch a v otváraní dverí k vplyvným ľuďom,“ vysvetlil Macko, podľa ktorého bol z technickej stránky telefón "starou rárohou".

Napriek technickým nedostatkom však značka Vertu dokázala nadchnúť svojich zákazníkov. „Pri kúpe to bolo podobné ako s iným luxusným tovarom. Predajca sa venoval výhradné vám, ponúkol vám kávu či alkohol a podrobne vysvetlil funkcie telefónu. Ten, ktorý som držal v rukách, bol potiahnutý krokodílou kožou a predajcovia boli dokonca ochotní nadizajnovať mi telefón z dreva môjho obľúbeného stromu v záhrade,“spomína Macko.



„Ďalej vám výrobca sľúbil zabezpečiť pozvánky na akcie, kde sa účastnia iní prominenti, takže vás kúpa zariadenia mohla dostať do vyššej spoločnosti. A to v blízkosti vášho domova, napríklad mne ponúkali účasť na podujatiach vo Viedni,“ vysvetlil.

Macko v závere dodal, že výrobca sa chválil aj mimoriadnou bezpečnosťou uložených dát, čo však expert nepovažuje za výrazný benefit. „Povedal by som, že na prelomenie jeho ochrany je potrebné väčšie úsilie,“ uzavrel.



Fico, zdá sa, ostáva značke Vertu verný už dlhé roky, keďže ešte v roku 2013 ho novinári vyfotografovali so starším typom tohto zariadenia približne za 5 200 eur. S otázkou, či skutočne ide o zariadenie spomínanej značky, sme sa obrátili aj na Roberta Fica. Odpoveď sa nám však do uzávierky získať nepodarilo. Otázne však je aj to, ako by sa zatvárila moderátorka či technik,keby mu tak telefón začal v štúdiu vyzváňať...



Fotografiu telefónu nájdete v galérii.

