Takmer polovica ľudí na Slovensku, 49 percent, by si dnes už vybrala úplne iný študijný odbor, než reálne v mladosti študovala. Ďalšia pätina populácie (19 percent) by sa rozhodla študovať trochu odlišný odbor.

Úplne spokojná s výberom svojho študijného odboru je tretina slovenskej populácie. Vyplýva to z júlového prieskumu agentúry Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.

"Ak by si Slováci mohli dnes opätovne vybrať študijný odbor na strednej alebo vysokej škole, najčastejšie by si zvolili zdravotnícke povolanie - lekár, zdravotná sestra, lekárnik. Len tesne druhým najpopulárnejším odborom opätovného výberu je programovanie a informačné technológie," priblížila agentúra. Nasleduje elektrotechnika, ekonómia, pedagogika a vzdelávanie.

Výber študijného odboru sa líši aj podľa veku. Najmladšie vekové kategórie, ktoré opustili brány škôl len nedávno, by si dnes v najväčšej miere zvolili študijné odbory zamerané na informačné technológie a ekonómiu, manažment a účtovníctvo. Ľudia v strednom veku by si v súčasnosti zvolili zdravotnícke odbory, IT a elektrotechniku a oblasť práva. Najstaršie ročníky by dnes študovali zdravotnícke odbory, pedagogiku alebo stavebníctvo.

Slováci najviac ľutujú, že sa v škole nenaučili cudzie jazyky. V živote im chýbajú aj praktické zručnosti, znalosti z financií, ekonomiky a finančnej gramotnosti. Ďalšími chýbajúcimi zručnosťami, ktoré sa Slováci v škole nenaučili, sú práca s počítačom a ostatné IT zručnosti. Približne päť percent Slovákov spätne ľutuje, že v mladosti prejavovali slabý záujem o štúdium vo všeobecnosti.