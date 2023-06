Zatiaľ čo vizionár Elon Musk (51) sľubuje svetu let na červenú planétu už v roku 2029, prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella (59) zatiaľ ostáva skeptikom. O svojej vesmírnej misii z roku 1999, ale aj o komerčných vesmírnych letoch, Marse či dokonca o prípadnom kontakte s mimozemskými civilizáciami sa rozhovoril v exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

V článku sa dočítate

Ako prebiehal Bellov let do vesmíru

Čo bolo jeho hlavnou misiou a ako sa vyrovnával so stavom beztiaže

Prečo mu misia spôsobila veľa bolesti

Aký je život v kozme a ako riešia kozmonauti toaletu či jedlo

Stretol sa v kozme Bella či jeho kolegovia s nevysvetliteľnými javmi?

Verí slovenský kozmonaut v mimozemský život a kedy by sme sa podľa neho mohli skontaktovať s inou civilizáciou?

Kedy by človek mohol pristáť na Marse

Prečo je presvedčený, že obývanie iných planét bude v budúcnosti nevyhnutné pre prežitie ľudstva

Vaša misia v roku 1999 dopadla úspešne, no pri dobývaní vesmíru úspech nebýva pravidlom. Tragicky sa skončilo prvé Apollo, neskôr raketoplány Challenger či Columbia. Nedávno vybuchla Muskova raketa Starship. Je let do vesmíru nebezpečný „šport“?

Už samotný štart vesmírneho telesa je vo svojej podstate riadený výbuch, takže áno, je to náročné. Štart nášho Sojuzu trval presne 526 sekúnd a za ten krátky čas pod nami zhorelo vyše 300 ton vysoko reaktívneho paliva. Predstavte si teda, aká obrovská sila pôsobí na raketoplán.

Trojčlenná posádka Sojuzu: Francúz Haigneré, Rus Afanasiev a Slovák Bella. Zdroj: profimedia

Aký je to pocit, keď vám doslova pod zadkom horia tony paliva?

Štart je síce v automatickom režime, no každý člen posádky má svoju zónu zodpovednosti. Vašou povinnosťou je nepretržite monitorovať dianie na palube tak, aby ste boli v zlomku sekundy schopní zasiahnuť v prípade zlyhania automatických systémov. V praxi teda nemáte veľa priestoru premýšľať nad obavami či špekulovať, čo sa pod vami deje.

Približne po 90 kilometroch začnete vnímať ústup modrej oblohy a vesmír okolo vás začína temnieť. Registrujete zaoblenie zeme, no musíte ostať maximálne sústredení, keďže vás čaká ďalších 120 kilometrov stúpania. Po spomínaných 526 sekundách nastáva pocit bezváhového stavu a vy náhle prestávate cítiť silu, ktorá vás dovtedy zatláčala do sedadla.

Ivan Bella - prvý slovenský kozmonaut Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Neraz ste v rozhovoroch spomínali, že vo vesmíre sú najťažšie prvé dni. Prečo?

Stav beztiaže vo vašom tele vyvoláva drastické zmeny. Do hlavy sa vám odrazu navalí veľké množstvo tekutín, čo vyvolá silné bolesti a máte pocit, že vám hlava každú chvíľu praskne. Pominutím gravitácie sa tekutiny vďaka pružnosti vašich vlastných svalov vytlačia hore. Túto zmenu môžete na kozmonautoch doslova vidieť. Často mávajú opuchnuté tváre či dokonca zmenené hlasy.

Nepríjemný stav zväčša pretrváva dva až štyri dni, kým sa prebytočná tekutina nedostane von z organizmu. Nepríjemné je aj rozhodenie tzv. vestibulárneho systému, čo je orgán uložený v strednom uchu. Váš mozog spočiatku prijíma mnoho zmätočných signálov. V jednom okamihu máte pocit, že ste dole hlavou, následne na bruchu, na chrbte, padáte, stúpate… Často sa pridružia problémy s orientáciou až zvracanie. Prvé dni si toho veľa vytrpíte.

Ivan Bella - archívny záber Zdroj: TASR

Ako ste trávili čas v kozme? Čo bolo vašou hlavnou misiou?

Misia „Štefaník“ mala niekoľko cieľov. Prvým bola diplomatická misia, tá z nás urobila 29. krajinu, ktorá vyslala svojho človeka do vesmíru. Ďalším cieľom bol vedecký program. Na mojej osobe skúmali správanie spomínaného vestibulárneho systému a vykonával som aj tzv. endo test spojený s veľkým odberom krvi.

Cieľom bolo zistiť, aké veľké záťaže a stresy je schopný vydržať ľudský organizmus v najťažšej fáze letu. Okrem prirodzených ťažkostí tak môj organizmus vystavovali aj umelému stresu. V jeden deň som si pichol inzulín, ktorý mi výrazne znížil hladinu cukru v krvi. A na druhý deň som vypil množstvo glukózy, ktorá hladinu cukru drasticky zvýšila. Do toho fyzická záťaž v podobe cyklotrenažéra a cielený psychický stres. Napríklad som musel od čísla 3 949 odpočítavať číslo 17, čo možno neznie náročne, no je nutné si uvedomiť, že sa to dialo v období, keď sa moje telo ešte len pokúšalo adaptovať na bezváhový stav. Mal som obrovské bolesti hlavy a vyrovnával sa s rozhodeným vestibulárnym systémom. Do toho vysoký hluk, kolísajúca hladina cukru, cvičenie…

Ruská vesmírna stanica Mir Zdroj: NASA

Ďalšou úlohou bol relatívne jednoduchý fyzikálny experiment, v rámci ktorého sme merali častice kozmického žiarenia. A tiež sme zisťovali, ako kozmický let vplýva na prepelice pár dní pred a po vyliahnutí. Do budúcnosti sa totiž počíta s tým, že práve prepelice by mohli byť chované na palubách orbitálnych komplexov. To môže poslúžiť napríklad počas letu na Mars.

Na podobné otázky ste určite odpovedali stokrát, no ako je to vo vesmíre so spánkom, s jedlom či toaletou?

