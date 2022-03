TASR o tom za Slovalco informovala Eva Dvončová."Ako zamestnanci Slovalca máme obavy z hrozby zatvorenia nášho závodu a chceli by sme aj touto formou požiadať o hľadanie riešenia na jej odvrátenie," uviedla Dvončová. Otvorený list podpísali zamestnanci hlinikárne, ich rodinní príslušníci, dodávatelia, ale aj obyvatelia Žiaru nad Hronom a okolitých obcí.

Signatári otvoreného listu žiadajú pre žiarsku hlinikáreň rovnaké podmienky na podnikanie, ako majú konkurenti v iných európskych krajinách. Zabrániť chcú aj zbytočnému dovozu z Ázie, kde sa hliník vyrába spôsobom, ktorý zaťažuje životné prostredie.

Zamestnanci Slovalca sú presvedčení o tom, že výrobu hliníka v žiarskom regióne treba zachovať a tvrdia, že diskusia o ďalšom využívaní výnosov z predaja emisných kvót sa ich priamo dotýka. Okrem otvoreného listu preto ministrovi financií adresovali i pozvánku na návštevu závodu. TASR sa so žiadosťou o reakciu obrátila aj na rezort financií, ministerstvo však zatiaľ svoju odpoveď neposkytlo.

Slovalco je jediným výrobcom hliníka na Slovensku, hlinikáreň v dôsledku vysokých nákladov na elektrickú energiu od februára obmedzila svoju produkciu na 60 percent výrobnej kapacity.

Väčšinovým vlastníkom podniku, ktorý zamestnáva takmer 450 ľudí, je svetový hliníkový gigant Norsk Hydro, menšinovým spoločnosť Penta Investments.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia finančnej skupiny Penta.

