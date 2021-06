Najmenšia koaličná strana Za ľudí má paradoxne najväčšie problémy. Napätú situáciu sa rozhodol riešiť už aj zakladateľ strany - exprezident Andrej Kiska. Cez víkend sa preto tajne stretol s líderkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková by tiež uvítala podobné stretnutie a dokonca by ho ešte vyšperkovala!

Odchody poslancov, vraj neférové praktiky pri snahe o zvolanie snemu, nefungujúce štruktúry, pokles preferencií, výzvy Kiskovi. To všetko sa v posledných týždňoch deje v strane, ktorú zakladal bývalý prezident. Situácia vyvrcholila tajným stretnutím Remišovej a Kisku. To sa podľa cas.sk konalo priamo u exprezidenta, ktorý ratuje problém v strane. Politológ Miroslav Řádek si však myslí, že ani Kiska už strane Za ľudí nepomôže: „Kiska zo strany utiekol. Teraz v nej nemá žiadny vplyv. Ozývať sa z politického záhrobia k tomu, ako by mala vyzerať politická scéna, nemá žiadny význam.“

Členovia strany Za ľudí sa mali totiž rozdeliť na dve krídla - Remišovej a ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej. Stranícki kolegovia političiek to však popierajú. „Neexistuje skupina Kolíkovej, ako to podsúva Remišová. Existuje väčšina poslancov a väčšina členov predsedníctva, ktorí žiadajú zvolanie mimoriadneho snemu,“ napísala na sociálnej sieti poslankyňa Vladimíra Marcinková. Ďalší členovia Za ľudí majú iní názor. „Považujeme za nekorektné a zavádzajúce tvrdenia, že väčšina predsedníctva strany, a aj jej členov, chce, aby došlo k prehodnoteniu toho, ako sa strana postavila k vládnej kríze,“ napísali v stanovisku traja členovia strany Dušan Velič, Miriam Šuteková a Viera Leščáková.

Práve Velič nedávno upozornil na to, že "skupina okolo Kolíkovej" vraj pri snahe o zvolanie mimoriadneho snemu porušila v Bratislavskom kraji stanovy strany. Šéf dunajskostredskej organizácie Za ľudí Patrik Dubovský upozorňuje, že problémom strany sú aj zlé štruktúry: „Stanovy sú zlé a centralistické. Kiskovi navrhnem, aby sa váhou svojej osoby zasadil za stabilizáciu strany a vzrast jej dôveryhodnosti.“

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková počas zasadnutia vlády 1. júla 2020. Teraz političky takú dobrú náladu pravdepodobne nemajú. Zdroj: Pavel Neubauer

Situácia sa nakoniec môže podľa Remišovej skončiť zmierom: „Časť poslancov požaduje zmenu súčasného vedenia, časť členov odmieta, aby stranu viedla Kolíková. Preto som navrhla, aby na mimoriadnom sneme strany kandidoval spoločný kandidát.“ Možno by strane Za ľudí pomohlo spoločné stretnutie tých najkompetentnejších, nielen tajné stretnutia bývalého šéfa strany s jeho nástupkyňou. „Samozrejme, že za tejto situácie by som veľmi uvítala, ak by bolo možné urobiť stretnutie aj s Andrejom Kiskom a možno ideálne by bolo, keby na tomto stretnutí boli Veronika Remišová, Juraj Šeliga, asi aj ja keby som tam bola prítomná,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ Kolíková. Ministerka si myslí, že asi by bolo dobré si veci vyrozprávať v takomto kruhu: „Myslím si, že by to určite pomohlo.“

Řádek si však myslí, že nech situácia v strane dopadne akokoľvek, členovia Za ľudí svoj úpadok nezastavia. V máji im Focus nameral už len 3,5 percenta. Vo voľbách získali 5,77 percenta. O stanovisko sme požiadali aj Kisku, no situáciu aktuálne odmietol komentovať.

