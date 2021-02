"Podľa mňa v Smere-SD treba lupou hľadať ľudí, ako bol on. Dokázal nie iba argumentovať, ale aj načúvať argumentom iných. A poprípade si ich aj osvojiť, ak ho dokázali presvedčiť," povedal v diskusii na TASR TV.

Dlhoročný poslanec Smeru-SD a zároveň starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák zomrel 20. februára vo veku 59 rokov. Tragická udalosť môže byť podľa Hrabka ďalším podnetom pre parlament, aby vytvoril pre mimoriadne situácie možnosť rokovať online a chrániť tak zdravie zákonodarcov. "Už dávno sa mohli dohodnúť a začať rokovať tak, aby sa nemuseli fyzicky stretnúť. Je to na ich rozhodnutí. Treba na to, samozrejme, schváliť zákon," upozornil Hrabko.

Na margo kritiky opozície smerom k ďalšiemu predĺženiu núdzového stavu Hrabko povedal, že si opoziční poslanci robia svoju prácu, ale ak by boli aktuálne vo vládnej pozícii, zrejme by predĺženie núdzového stavu tiež podporili.

Na snímke poslanec za stranu Smer SD, Ľubomír Petrák. Zdroj: Martin Mikláš

Nesúhlasí s interpretáciou, že posledné týždne niesli zodpovednosť za boj s pandémiou primárne odborníci. "Tak ako bola vládna koalícia zodpovedná za stav boja s pandémiou na jar minulého roka, tak je zodpovedná aj za terajší stav. Nielen vláda, ale každý jeden koaličný poslanec v parlamente," zdôraznil Hrabko.

Tejto zodpovednosti sa podľa neho nemôže zbaviť ani líder SaS Richard Sulík, pokiaľ jeho strana ostáva súčasťou vládnej koalície. Ponuku prevziať rezort zdravotníctva Hrabko ohodnotil ako "politické beťárstvo" Sulíka.

"Ak by s návrhom uspel, znamenalo by to premiešanie volebných výsledkov a postavenie OĽANO do menšinového postavenia vo vláde. Žiadny premiér nepripustí, aby sa jeho strana s takýmito volebnými výsledkami ocitla vo vláde v menšinovom postavení," podčiarkol publicista.

Mohlo by vás zaujímať: