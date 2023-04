Cítite krivdu za to, že musíte odstúpiť z postu rektorky, pričom Roman Mikulec svoj post ministra vnútra napriek mnohým odvolávaniam neopustil?

- Ja to cítim ako nesmiernu nespravodlivosť, skrivodlivosť. Hyenisticky bola zneužitá nešťastná udalosť, kde podľa všetkých doteraz zistených skutočností pochybila jedna osoba. Minister, ktorý je v demisii a ktorý bol odvolávaný, dal návrh prezidentke na moje odvolávanie.



Ide z jeho strany o pomstu, predvolebné manévre či osobný spor?

- Neviem o žiadnom osobnom spore. Pred necelým rokom ma dokonca minister Mikulec navrhol na tretie funkčné obdobie, čo znamená, že bol s mojou prácou spokojný, hoci sa veľmi nezaujímal o samotnú Akadémiu Policajného zboru. A teraz zrazu toto! Ja to vnímam ako určitú politickú kampaň, pretože sa vie, že by som teraz rada venovala svoje úsilie politike.

Hovorí sa, že zvažujete vstup do politiky, špekuluje sa o vašom členstve v strane Hlas. Môžete to potvrdiť?

- Ja by som sa veľmi rada podieľala na určitých veciach, ktoré sa dajú ovplyvniť iba politicky. Napríklad nespravodlivosť, aká sa stala mne. Nevyjadrovala by som sa o konkrétnych politických subjektoch. Dlhodobo spolupracujem so stranou Hlas, ale som aj v rôznych komisiách, ktoré boli konštituované inými politickými subjektmi.



Cítite z niektorých politických strán podporu vašej osoby?

- Odkedy sa táto nešťastná udalosť stala a začal sa boj proti mojej osobe, necítim vyslovené politické krytie.

Svoje odvolanie nazývate nespravodlivosťou. Mal by teda ešte niekto podľa vás čeliť následkom tohto činu, podobne ako vy? Napríklad policajný prezident Štefan Hamran či minister vnútra?

- Nie, nebudem hrať takú istú hru. Nemyslím si, že by niekto iný mal odstúpiť. Bolo však množstvo iných vecí, pri ktorých si myslím, že páni mali zvažovať odstúpenie.



Napríklad?

- Boli určité udalosti, keď policajt postrelil policajta, nikto sa nezaoberal politickou zodpovednosťou. V mojom prípade išlo nanajvýš o určitú morálnu zodpovednosť. Minimálne si to myslí pán minister vnútra.



Myslíte si, že pán Hamran zohráva v situácii vášho odvolania nejakú úlohu?

- To by sme mohli špekulovať. Ťažko povedať, či áno alebo nie. No vzhľadom na vyjadrovanie policajného prezidenta v poslednom období si myslím, že v mojom odvolaní mohol hrať výraznú rolu jeho záujem. Poskytol nejeden rozhovor o tom, že on by na mojom mieste odstúpil. Niekde vraj dokonca rozprával o tom, aká je situácia na akadémii zlá, čo si akadémia nezaslúži.

Prijali ste na akadémii po incidente nejaké špeciálne opatrenia?

- Nemôžem prijímať opatrenia, pretože prebieha kontrola zo strany inšpekcie a odboru kontroly. Nielen trestné konanie a vyšetrovanie. Aby sme im poskytli autenticitu, nemôžeme teraz zasahovať do vnútorného fungovania. Určité bezodkladné opatrenia ako rozviazanie pracovného pomeru či výmena zámkov prebehli. Ale vyzerá to, že u nás neboli fatálne porušené žiadne protokoly či opatrenia. Budem čakať na výsledky kontrol.



Cítite vo vašom okolí skôr podporu či kritiku?

- Ja cítim podporu. Obrovskú, dojímavú podporu zo strany zamestnancov, študentov, dokonca akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde pôsobím ako profesorka už 31 rokov. Samozrejme, vyšlo veľa článkov, ktoré veľmi diskreditovali moju osobu, a ľudia písali veľmi zlé komentáre, avšak pomer hlasov svedčí v prospech tých podporných.



