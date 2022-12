Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti napísala akési poďakovanie donáškovým službám: „Priznám sa, že niekedy by som to bez donášok jedla nedala. V práci bývam do večerných hodín, veľmi často lietam na Slovensko, s manželom sa pri deťoch striedame a medzi dverami si odovzdávame informácie o stave chladničky a o domácich úlohách."Vyzerá to, že jej život je poriadne dynamický.

Podľa jej vlastných slov často prichádza domov tak neskoro, že aj nákup základných potravín musí riešiť online. Jej deti majú aplikáciu na donášku jedla a keď ona nestíha, vedia si jedlo objednať aj samé. „Matku roka by som s týmto nevyhrala, ale verte, že robím, čo môžem. Aj vďaka platformám," napísala priamo. Keď je zasa na Slovensku, presúva sa výlučne taxíkmi. V rodine majú telefóny plné aplikácií ako napríklad Uber, Bolt, Wolt, Deliveroo, Bistro.sk a podobne.

„Cez platformy pracuje v rámci EÚ 28 miliónov ľudí a prognózy hovoria, že o tri roky ich bude o 15 miliónov viac. Časť z týchto ľudí je platformami zneužívaná, sú nútení pracovať ako živnostníci, aj keď podľa zákona by mali byť zamestnancami so všetkými výhodami – so sociálnymi právami (minimálna mzda, platená dovolenka, ochrana pred úrazmi na pracovisku)," približuje Nicholsonová.

Napísala, že niekoľko mesiacov ako tieňová spravodajkyňa pracovala na smernici, ktorá rieši postavenie ľudí pracujúcich cez digitálne platformy. Podľa nej ľavicové krídlo spravodajcov, ktorí robili na smernici, to ťahalo do extrému – chceli, aby sa zo všetkých ľudí stali zamestnanci platforiem. To by znamenalo, že aj tí, ktorí sú dobrovoľne samostatne zárobkovo činní by sa stali zamestnancami s regulovaným a pevným pracovným časom: „Proti tomuto som sa výrazne postavila."

Na záver sa vytešuje, že sa im podarilo dosiahnuť rovnovážny text: „Aj keď to bolo za cenu dlhých a náročných rokovaní, ktorých výsledkom bolo, že moju rodinu zachraňovali donášky jedla. Včera v neskorých nočných hodinách schválil text smernice Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci."

