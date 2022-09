Hoci odchod SaS uvrhol súčasnú vládu do nelichotivej pozície menšiny, záchranným kolesom by sa pre premiéra Eduarda Hegera (46) mohli stať jeho noví ministri. Šéf diplomacie Rastislav Káčer (57) je totiž presvedčený, že súčasná vláda má v čele „čestného a rovného" chlapa!

V rozhovore pre 24 podcast z produkcie televízie JOJ Káčer vyjadril súčasnému premiérovi podporu s tým, že sa počas koaličnej krízy zachoval absolútne správne. „Mnohí ľudia, aj celá moja ,bublina' vykresľujú Hegera ako akúsi bábku či tĺka. Je to strašná hlúposť," konštatoval Káčer s dôvetkom, že premiéra pozná osobne už dlhší čas. „Je to čestný, rovný a slušný človek, ktorý má vnútorný hodnotový kompas nastavený absolútne správne. Vie, kam Slovensko patrí, aj to, kam smeruje naša zahraničná politika," zhodnotil.

Káčerovi sa pozdáva aj spôsob, akým Heger vystupuje počas rokovaní vlády. „Videl som ho predsedať vláde. Bolo to dynamické, prirodzené, asertívne, úplne normálne a veľmi príjemné," poznamenal nový minister. „Zažil som iných predsedov vlád a v tomto Eduard Heger v ničom nezaostáva."

Často nelichotivé narážky na adresu premiéra prirovnal Káčer k partii kariet. „Predstavte si, že by sme ako nezávislí pozorovatelia sledovali kartárov a pritom pokrikovali: Daj tam toho kráľa, zahraj tam to eso. A pritom on na ruke drží sedmičku, osmičku, dolníka a možno jednu desinu," snažil sa ilustrovať. „Myslím si, že v danej situácii Heger urobil, čo sa dalo a je to slušný solídny človek," uzavrel.

Rastislav Káčer Zdroj: TASR - Martin Baumann

Budú však lojálni aj ostatní noví ministri? Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas reagoval o čosi zdržanlivejšie. „Od predsedu vlády aj predsedov koaličných strán som dostal mandát presadzovať odborné riešenia založené na rešpekte k právu a ústave. Vážim si túto dôveru a vnímam ju ako záväzok presadzovať správne riešenia v prospech dobre fungujúcej justície," odkázal s tým, že funkciu prijal ako vnútorne slobodný človek a nestraník. „Preto necítim potrebu komentovať vyslovene politické vnútrokoaličné témy,“ dodal.

VYJADRENIE NOVÉHO MINISTRA HIRMANA NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE