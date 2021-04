Jeho pozíciu označil za neudržateľnú, potrebu vidí v jeho odchode. Argumentuje jeho možnou zaujatosťou, politickou aj právnickou históriou. Označil ho za najzbytočnejšieho špeciálneho prokurátora na svete.

Fico hovorí o vážnych podozreniach v súvislosti s aktuálnou situáciou a o prípadných či už podaných trestných oznámeniach napríklad pre nákup antigénových testov, samotestov, pre pochybnosti okolo nákupu vakcíny Sputnik V, ale aj pre vyše 10.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. "Tieto udalosti budú predmetom podávania rôznych trestných oznámení," tvrdí Fico s tým, že ak by sa dostali do roviny stíhania, patrili by do pôsobnosti ÚŠP. "Máme veľké obavy, ako sa špeciálna prokuratúra pod vedením pána Lipšica zhostí takejto úlohy," podotkol.

Šéf Smeru-SD namieta Lipšicovu zaujatosť vzhľadom na jeho politickú, ale aj právnickú minulosť. Okrem toho, že ho považuje za politického nominanta expremiéra Igora Matoviča (OĽANO), poukázal na jeho vystupovanie vo viacerých závažných kauzách ako Očistec, Plevel a podobne. Pripomenul, že Lipšic v nich zastupoval viaceré osoby. Dodal, že ak by nemal byť aktívny vo veciach, kde hrozí jeho zaujatosť, všetko by padlo na jeho podriadeného Petra Kysela. Za najlepšie riešenie preto Fico považuje Lipšicov odchod.