Lipšic nie je JEDINÝ: Bombu dnes nahlásili aj v dome Igora Matoviča! Prípad rieši polícia ×

V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.