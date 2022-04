Lipšic sa mal dopustiť disciplinárneho previnenia! O jeho osude rozhoduje Najvyšší správny súd

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odmieta, že by sa dopustil disciplinárneho previnenia. Vo štvrtok to vyhlásil pred disciplinárnym senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Návrh na neho podal generálny prokurátor Maroš Žilinka za to, že mal postupovať v rozpore s princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry.