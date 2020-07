Rudolf sa chce limuzíny zbaviť, musí ju však najprv ponúknuť útredným úradom štátnej správy zadarmo, informuje web noviny.sk. Záujem má oň až päť ministerstiev a ďalšie dve inštitúcie. Prihlásilo sa ministerstvo školstva, dopravy, obrany, kultúry a vnútra.

"Bez ohľadu na to, aké to je auto, tak akékoľvek auto so štyrmi kolesami je pre nás, pre ministerstvo dopravy prínosom, vzhľadom na žalostný stav vozového parku na ministerstve,"pre portál okomentoval situáciu minister dopravy Andrej Doležal.



Ministerstvo školstva by po získaní limuzíny nemuselo kupovať ďalšie dve autá, ušetria tak peniaze zo štátnej kasy. Podobné problémy s nedostatkom áut alebo opotrebovaným vozovým parkom majú podľa zistení portálu aj ostatné ministerstvá.

Nejde však o jediné auto, ktoré po Kičurovi ostalo. Podľa slov Rudofla má úrad viac áut, než môže využiť.