Pomerne krátko od svojho vzniku má strana Za ľudí nové vedenie. Po končiacom Andrejovi Kiskovi (57) sa líderskej pozície ujala Veronika Remišová (44), ktorá kedysi do politiky vletela ako divoký vietor. Hoci tak nepôsobí, nesie si so sebou poriadne veľa tajomstiev. To, že študovala Vysokú školu múzických umení (VŠMU), je tým najmenším.

Veronika Remišová je rodená Žilinčanka, no vysokú školu navštevovala v Bratislave. Tu študovala na VŠMU, odkiaľ má doktorát z odboru divadelného umenia. Istú časť štúdia však prežila aj v zahraničí – na parížskej univerzite Sorbonna ukončila magisterské štúdium v oblasti audiovizuálnej komunikácie, v Bruseli zas absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov.

Keď sa dostala na slávnu francúzsku školu, mala už skončený tretí ročník VŠMU. V krajine pobudla jeden rok, naraz totiž absolvovala tretí aj štvrtý ročník. Štúdium ukončila vo francúzštine a počas neho dokonca bývala v kláštore. Prinútila ju k tomu ťažká finančná situácia v rodine. „Rehoľné sestry mi za prácu poskytli ubytovanie a stravu. Pracovala som v kuchyni, v záhrade, okolo domu,“priznala sa Remišová v rozhovore pre týždenník Život. Pre finančnú situáciu a náročné štúdium dokonca tvrdí, že počas svojho pobytu vo Francúzsku nebola ani raz na káve.

Neskôr niekoľko rokov spoločne s manželom žila v Bruseli, kde pôsobila v Európskej komisii. Podľa jej slov sa rozhodli vrátiť na Slovensko, pretože v Belgicku sa cítili ako v „zlatej klietke“. Po návrate na Slovensko krátky čas prednášala na Univerzite Komenského.

Na život v Belgicku má tiež „zaujímavé“ spomienky. Ešte počas stáže v roku 2002 sa totiž pravidelne zúčastňovala na modlitebných skupinách a chodila aj do kostola, vďaka čomu na ňu kolegovia pozerali ako na „náboženskú fanatičku“.

Remišová nakoniec vstúpila do verejného života v roku 2014, keď začínala v komunálnej politike. Na kandidátke strany OľaNO vo voľbách v roku 2016 figurovala na prvom mieste. Verejnosť vtedy zaujala aj investigatívnymi blogmi, pomocou ktorých odhalila niekoľko káuz bývalej vlády. Do politiky vstúpila s tým, že chcela spraviť zmeny v školstve, nakoniec zakotvila pri investíciách a regionálnom rozvoji. Tento rezort v súčasnosti vedie. V minulosti vystupovala po boku Igora Matoviča, v parlamente dokonca patrila medzi najviac aktívnych politikov. Pred rokom zo strany odišla a neskôr sa pridala k novému projektu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorú už najnovšie vedie.

Remišovej pokojná povaha zrejme vyplýva aj z toho, že je šťastne zadaná, s manželom majú dvoch synov. "S manželom sme boli spolužiaci na bilingválnom belgickom lýceu. A hlavne sme spoločne skautovali, obaja sme viedli tímy malých skautiek a skautov. To nás zocelilo aj na náročné situácie, vieme postaviť latrínu, variť pre 100 ľudí, rozložiť oheň aj s mokrým drevom a podobné užitočné veci, ktoré sa vám zídu v horách a letných táboroch, kde máte na starosti kopec hravých detí," prezradila vicepremiérka.

Nikdy sa však netajila tým, že obe jej ratolesti sú adoptované. „Najprv sme absolvovali prípravu, ktorá trvá niekoľko mesiacov. My sme mali šťastie, že nám priatelia odporučili robiť prípravu cez občianske združenie Návrat,“myslí si Veronika Remišová. „Deti v procese osvojenia majú za sebou ťažké osudy a je nereálne domnievať sa, že problémy vás zázrakom obídu. Mnohé si nesú traumy až do dospelosti a vy sa musíte pripraviť aj na to, že možno v puberte budú bolestivo hľadať svoju identitu. Za každým dieťatkom, ktoré prichádza na osvojenie, je jeden veľký smutný príbeh,“pokračuje. A dodáva: „Veď kto by dieťatku neprial, aby vyrastalo so svojou biologickou mamou a s tatom? My sme len náplasť na prázdnotu, ktorú biologickí rodičia zanechali. Samozrejme, odkedy sa rozhodnete osvojiť si dieťatko, už je vaše, patrí do rodiny, patrí mu celé vaše srdce, neplatí osvojený - vlastný. Už je len vlastný.“

"Letná dovolenka bude tento rok len minimálna, budeme na Slovensku s deťmi v horách, plánujeme túry a hrebeňovku. Pre deti sú najkrajšie chvíle večer pri ohni alebo stanovačky. Človek vtedy zistí, že k životu potrebuje ozaj minimum vecí - hviezdne nebo nad hlavou a mäkkú trávu na pokojný spánok. Aj pre deti je útek z civilizácie ozdravný, zrazu vnímajú aj také drobnosti ako sú chrobáčiky, alebo vtáky," povedala nám o svojich najbližších plánoch.

