Milan Majerský zdôraznil, že očkovanie by malo prebiehať na striktne dobrovoľnej báze a malo by byť široko dostupné.

Rozhodnutie, že prístup na stretnutia s pápežom Františkom počas jeho septembrovej návštevy Slovenska budú mať iba plne zaočkovaní, považuje Majerský za spôsob, ako v aktuálnej pandemickej situácii umožniť prístup väčšiemu počtu ľudí.

„Stále platí covid automat, ktorý stanovil, že pri hromadných akciách exteriérového charakteru môže byť prítomných tisíc ľudí. Samozrejme, na návšteve sv. otca Františka bude chcieť byť rádovo viac ľudí. Desiatky, ak nie stovky tisíc ľudí,“ odhadol Majerský.

Osobne by sa však prihováral za to, aby na stretnutia mali prístup aj veriaci, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov. „Verím, že to pán minister ešte prehodnotí, mohol by dať napríklad možnosť PCR testov nie starších ako 72 hodín,“ povedal predseda KDH.

Aktuálne sa podľa neho krajské organizácie strany už začínajú zaoberať prípravou na budúcoročné komunálne a regionálne voľby, ktoré po prvýkrát prebehnú v spoločnom termíne. „Toto bude superzvláštny rok, regionálne a komunálne voľby sme ešte nikdy nemali spojené,“ pripomenul.

Dodal, že príprava regionálnych a lokálnych koalícii je v kompetencii predstaviteľov hnutia v regiónoch, nebudú sa však spájať so silami, ktoré popierajú princípy demokracie.

„Na komunálnej a regionálnej úrovni sa neriešia veľké témy z parlamentu a vlády, tu sa spojenci hľadajú tak, že sa roky poznajú a komunikujú na lokálnej úrovni. Koalície sú tam rôzne. My ešte stále nevieme, aké strany do tých volieb vzniknú. Lebo zvláštny jav dneska je, že strany rastú ako huby po daždi,“ poznamenal Majerský.

