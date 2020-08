Na to, či má väčšie šance na post predsedu strany konzervatívna Veronika Remišová (44), alebo liberálny Miroslav Kollár (51), sme sa spýtali odborníka na politické kampane Michala Novotu.

Kto má lepšie šance?

Podľa politického marketéra je najmä v posledných týždňoch vidno, že do internej kampane investoval najviac času Miroslav Kollár. „V týchto dňoch sa zápas o líderstvo stal viac bitkou “endorsementov”, teda bitkou o to, kto z vedenia strany koho odporúča a podporí. Obaja kandidáti majú svoje plusy a mínusy,“ vyjadril sa pre náš denník, pričom pripomenul Remišovej antikorupčný základ, ktorý si priniesla z OĽaNO, ale aj konzervatívne videnie sveta. „Výrazne reprezentuje konzervatívnejšie smerovanie strany, čo je signál a zároveň potenciálna hrozba najmä pre ostatné politické spektrum. V komunikácii po niekoľkých zakopnutiach postupne rastie, zdá sa však, že má menej podpory medzi vedením strany, s výnimkou tej najväčšej, od exprezidenta a expredsedu Kisku,“ zhodnotil šance ministerky Remišovej.

Vyzerá to, že v rámci vedenia strany rastie popularita jej protikandidáta. „Miroslav Kollár má zase celý pelotón podporovateľov z vedenia vrátane Jany Žitňanskej a Juraja Šeligu a svoje vavríny získal najmä vďaka veľmi kompetentnému primátorovaniu v Hlohovci, ale aj imidžu pokojnej sily, ktorý môže byť aj záporom,“ zhodnotil Novota s tým, že je od začiatku jasné, že Kollár reprezentuje liberálne smerovanie strany a to najmä v hodnotových témach. Zároveň zdôraznil, že práve jemu môže pri získavaní stratených voličov chýbať ľudovejšia charizma. „Je skôr favoritom mestských intelektuálov. V každom prípade, ktokoľvek bude novým predsedom, čaká ho takmer nemožné - zachrániť stranu, z ktorej veľmi skoro vycúvala jej hlavná zakladajúca osobnosť, ktorá bola zárukou politického výtlaku a vedenia,“ uzavrel politický marketér, ktorý priznal, že odhadnúť reálneho víťaza si v súčasnej situácii netrúfa.

Otázky a odpovede: Remišová vs. Kollár!

Obom kandidátom sme položili jednoduché otázky, ktoré by mali ukázať, aký je medzi nimi vlastne rozdiel.

Aké zmeny plánujete v strane Za ľudí?

Miroslav Kollár:

Plánujem rešpektovať typ voličskej podpory, ktorú máme, a trocha zúžiť zacielenie primárne na strednú triedu, či už v meste, alebo na vidieku. Netreba zabúdať ani na najslabších, pretože tak, ako sa majú najslabší v krajine, tak sa má celá krajina. Smerom dovnútra potrebujeme stranu vybudovať tak, aby normálne fungovala aj v rámci lepšieho začlenenia regionálnych štruktúr strany. Cieľom bude aj sfunkčniť sekretariát strany a zlepšiť komunikáciu strany, rovnako ako komunikáciu ministrov s poslancami.

Veronika Remišová:

Postavenie strany nezmení iba predseda, musí ísť o tímovú prácu celého vedenia, ktoré bude spoločne presadzovať dohodnuté postoje. Strana musí mať v koalícii výsledky, čo sa nám zatiaľ darí, a výsledky musí byť vidno. Chcem zlepšiť komunikáciu s členmi, ale aj s voličmi a spoločnú tímovú prácu vedenia strany, poslaneckého klubu a členov v regiónoch, to je politický pilier strany. Zároveň vytvorím väčší priestor na odborný a programový pilier strany, našich expertov, aby sme riešenia z nášho programu presadzovali aj mimo našich dvoch rezortov. Vo vláde máme 2 miesta zo 16, nie je to ľahká situácia a o to viac musíme za naše riešenia bojovať.

Ako vidíte budúcnosť strany Za ľudí?

Miroslav Kollár:

To závisí od toho, ako dopadne snem strany a či budeme schopní ťahať to spolu ďalej. Ja hovorím, že som pripravený spolupracovať s Veronikou Remišovou bez ohľadu na výsledok. Mojím zájmom je nezahodiť rok práce, ktorú sme do budovania strany vložili. Musíme makať na tom, aby sme neboli stranou na jedno volebné obdobie.

Veronika Remišová:

Na Slovensku sú aj liberálnejší, aj konzervatívnejší ľudia, a taká je aj strana ZA ĽUDÍ. Len tým, že si k sebe budeme hľadať cestu, len tak môžeme dosiahnuť nejaké spoločné zlepšenie života ľudí. Dôležitým bodom nášho volebného programu bol rozvoj regiónov, neviem si predstaviť, že teraz voličom v menších mestách a na vidieku povieme, že nás nezaujímajú. Nevidím žiadny problém mať silnú skupinu mestských voličov a zároveň rozvíjať regióny. Fungovanie spravodlivosti, lepšie pracovné miesta a životnú úroveň vďaka inováciám a posilneniu výskumu, lepšia infraštruktúra a dobre fungujúce zdravotníctvo, to predsa trápi ľudí rovnako na vidieku ako v meste. Možno sa pozerajú na veci z iného uhla pohľadu, ale túžia po prosperujúcej a efektívne fungujúcej krajine, čo je aj naším cieľom. Chcem stranu viesť tak, aby sme vo vláde a v koalícii prinášali rozumné a premyslené riešenia a mali dobré výsledky, ktoré voliči ocenia.

Aký je váš postoj k interrupciám a registrovaným partnerstvám?

Miroslav Kollár:

Naša strana sa neláme na kultúrno-etických otázkach a vidno to povedzme aj na tom, kto podporuje Veroniku a kto podporuje mňa. Nie je to rozdelené na liberálov a konzervatívcov. Svoj osobný postoj som vyjadril a nemyslím si, že tie návrhy, ktoré sú v parlamente potrebné, ale skôr ženám život komplikujú. Rešpektujem názor konzervatívnych kolegov, ale za mňa toto nie je ten správny spôsob. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, tak v tej chvíli, keď sa objaví návrh, ktorý by zlepšoval životné podmienky partnerov rovnakého pohlavia, tak ho s radosťou podporím. Dlhodobo sa k tejto téme staviam konzistentne. Súčasťou koaličnej dohody je, že hlasovanie o kultúrno-etických otázkach je na individuálnom rozhodnutí jednotlivých poslancov.

Veronika Remišová:

Slovensko i celý svet dnes rieši najväčšiu ekonomickú krízu od druhej svetovej vojny. Okrem toho musíme ako krajina zabrať a dostať našu ekonomiku na vyššiu úroveň, aby sme dokázali lepšie využiť potenciál ľudí na Slovensku. Aby sme dávali ľuďom lepšie vzdelanie, ktoré by mohli uplatniť na lepšie platených pracovných miestach. Potrebujeme podporiť inovácie v podnikoch, aby sa vedeli lepšie presadiť vo svete a zvyšovať tak bohatstvo krajiny. Ako sme to hovorili pred voľbami, v tejto situácii považujem za rozumnejšie neotvárať teraz na politickej úrovni kultúrno-etické otázky. Spoločnosť veľmi rozdeľujú a odvádzajú pozornosť od tém, ktoré neznesú odklad a od ktorých závisí kvalita života všetkých občanov a prosperita Slovenska.

Ste za spojenie s liberálmi?

Miroslav Kollár:

V tejto chvíli tak otázka nestojí. 200- až 300-tisíc stredopravých demokratických voličov je neobhospodárených a ak by som sa stal predsedom strany Za ľudí, snažil by som sa dať týchto voličov dokopy pod značku Za ľudí a uvideli by sme, čo to bude do budúcnosti znamenať. Nemyslím si, že sa všetky strany vedia spojiť a PS pod Bihariovou nie je úplne kompatibilné so značkou Za ľudí a nebolo ani so Spolu. V prvom rade máme záujem osloviť spomenutých voličov a potom sa uvidí. Samozrejme, že uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať pred voľbami. Ak by mali zostať 3 % strany pred bránami parlamentu, tak by to nedávalo žiaden zmysel a doplatili by na to predovšetkým voliči.

Veronika Remišová:

Liberáli sú predsa významnou súčasťou strany ZA ĽUDÍ, stranu sme tak od začiatku budovali. V tom budem pokračovať. Jediná väčšia reformná strana v minulosti, SDKÚ, čo je skratka „demokratická a kresťanská únia“, bola založená na spolupráci liberálov aj konzervatívcov a táto spolupráca dobre fungovala, pokiaľ ju niektorí členovia strany nepokazili vnútornými spormi, intrigami a rôznymi kauzami. Ak má strana presadzovať riešenia veľkých problémov krajiny, musí sa sústrediť na program a jeho napĺňanie vo vláde, nie na vedenie vojny na sociálnych sieťach a rozdeľovanie ľudí do škatuliek. My nebudeme nikoho kopírovať, ale musíme sa poučiť a vnútorným sporom sa vyhnúť. Politika má dávať krajine víziu a snažiť sa ľudí zjednocovať, nie ešte viac rozbíjať, už dnes je Slovensko veľmi rozdelené.

